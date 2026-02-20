El Constitucional rechaza el último intento del padre de Noelia para frenar su eutanasia

Madrid, 20 feb (EFE).- El Tribunal Constitucional ha rechazado admitir a trámite el último recurso presentado por el padre de Noelia, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia, con el que buscaba frenar de manera cautelar la eutanasia de su hija.
La Sala segunda de la corte de garantías ha adoptado esta decisión por unanimidad en una sesión extraordinaria celebrada este viernes, ante la "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo". EFE
Últimas Noticias
Ábalos recurre la decisión de la Mesa del Congreso de negarle la indemnización tras dejar el escaño y podría ir al TC
El extitular de Transportes busca revertir la negativa de la Cámara Baja a otorgarle el pago por cese tras alegar una “flagrante vulneración” de derechos, y advierte que acudirá al Tribunal Constitucional si persiste la denegación
La Audiencia de Navarra condena a 5 años de prisión a un hombre que violó a su expareja
El tribunal ha dictado sentencia tras un acuerdo entre todas las partes y establece una indemnización de 27.000 euros para la víctima, que sufre secuelas psicológicas y físicas, además de limitar la libertad del responsable durante 12 años
Rajoy alerta de que "el mayor peligro para la democracia son los populismos, de extrema derecha y de izquierda"
Arropado por miembros del Partido Popular y simpatizantes en Valladolid, el expresidente del Gobierno advierte sobre la amenaza que representan los movimientos radicales y reclama unidad, respeto institucional y defensa de la separación de poderes para preservar la estabilidad del sistema democrático
UGT abrirá consulta con empleados de seguros sobre preacuerdo convenio alcanzado por CCOO
Robles resalta ante el comisario europeo de Defensa el compromiso con la UE, la OTAN y la subida del gasto en defensa
