Espana agencias

El Cajasol Ángel Ximénez afronta una final ante el Caserío para poner fin a su mala racha

Guardar

Córdoba, 20 feb (EFE).- El Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil recibe este sábado (19.30 horas) en el pabellón Alcalde Miguel Salas al Caserío Ciudad Real en un encuentro marcado por la urgencia local de sumar una victoria que permita revertir una alarmante dinámica de ocho derrotas consecutivas.

El conjunto dirigido por Toni Malla, inmerso en la zona peligrosa de la clasificación con diez puntos, necesita materializar en resultados las buenas sensaciones mostradas en sus últimos envites, como la reciente derrota por 32-27 en la exigente pista del Bidasoa Irún, donde compitió de tú a tú hasta los compases finales.

El técnico del cuadro cordobés ha calificado el choque como una oportunidad inmejorable para "cambiar el chip y la mentalidad", y ha reconocido que un triunfo aportaría la seguridad necesaria para consolidar el trabajo diario que viene realizando la plantilla en esta segunda vuelta.

Enfrente estará un Caserío que se ha erigido en la gran revelación del campeonato, ocupando una meritoria octava plaza con quince puntos, aunque los manchegos llegarán heridos a la cita tras caer por la mínima (31-30) en el derbi regional frente al Rebi Cuenca.

Los andaluces tratarán de emular la proeza lograda en la primera vuelta en el Quijote Arena, donde firmaron un triunfo por 27-31 tras levantar una importante desventaja de siete goles, si bien Malla ha advertido del peligro de un rival que se ha reforzado notablemente en el mercado invernal con piezas como Aitor Albizu y Guilherme Linhares.

El capitán pontanés, el incombustible guardameta Álvaro de Hita, ha tildado el duelo de "vital" para marcar un antes y un después en los objetivos del equipo, apelando al apoyo de la afición local para que su pabellón vuelva a estar a reventar y sea el factor desequilibrante en la búsqueda de la permanencia. EFE

ajc/agr/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Igor Oca: "No nos podemos permitir el lujo de no ser valientes en nuestro campo"

Infobae

El Granollers, a pasar página de la dura derrota europea

Infobae

Hidalgo: "Respeto las críticas, pero estamos cuartos y cumpliendo el objetivo"

Infobae

Una jueza pide a Sánchez que declare por escrito por el muñeco suyo apaleado en Ferraz

Infobae

Albares dice sentirse "dolido" por la participación de Europa en la Junta de Paz de Trump

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid expulsa

La Audiencia de Madrid expulsa a una mujer de su piso de alquiler por cobrar 500 euros a otras personas por las habitaciones

El dilema del burka: la izquierda está desorientada por las dudas entre “opresión” y “libertad” y el PP señala la “seguridad” para esquivar críticas

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

ECONOMÍA

Un padre consigue que los

Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que “no le aporta nada”

La España de los herederos: la razón por la que las herencias de vivienda están en máximos históricos

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera