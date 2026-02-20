El Cajasol Ángel Ximénez afronta una final ante el Caserío para poner fin a su mala racha

Córdoba, 20 feb (EFE).- El Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil recibe este sábado (19.30 horas) en el pabellón Alcalde Miguel Salas al Caserío Ciudad Real en un encuentro marcado por la urgencia local de sumar una victoria que permita revertir una alarmante dinámica de ocho derrotas consecutivas.

El conjunto dirigido por Toni Malla, inmerso en la zona peligrosa de la clasificación con diez puntos, necesita materializar en resultados las buenas sensaciones mostradas en sus últimos envites, como la reciente derrota por 32-27 en la exigente pista del Bidasoa Irún, donde compitió de tú a tú hasta los compases finales.

El técnico del cuadro cordobés ha calificado el choque como una oportunidad inmejorable para "cambiar el chip y la mentalidad", y ha reconocido que un triunfo aportaría la seguridad necesaria para consolidar el trabajo diario que viene realizando la plantilla en esta segunda vuelta.

Enfrente estará un Caserío que se ha erigido en la gran revelación del campeonato, ocupando una meritoria octava plaza con quince puntos, aunque los manchegos llegarán heridos a la cita tras caer por la mínima (31-30) en el derbi regional frente al Rebi Cuenca.

Los andaluces tratarán de emular la proeza lograda en la primera vuelta en el Quijote Arena, donde firmaron un triunfo por 27-31 tras levantar una importante desventaja de siete goles, si bien Malla ha advertido del peligro de un rival que se ha reforzado notablemente en el mercado invernal con piezas como Aitor Albizu y Guilherme Linhares.

El capitán pontanés, el incombustible guardameta Álvaro de Hita, ha tildado el duelo de "vital" para marcar un antes y un después en los objetivos del equipo, apelando al apoyo de la afición local para que su pabellón vuelva a estar a reventar y sea el factor desequilibrante en la búsqueda de la permanencia. EFE

