El abogado de la denunciante del DAO asegura que Marlaska le ha llamado y se ha establecido un "canal de comunicación"

El abogado de la policía que ha denunciado al DAO por agresión sexual, Jorge Piedrafita, ha asegurado hoy que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se ha puesto en contacto con él y le ha trasladado el apoyo a la víctima. También lo hizo ayer la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien se ofreció a hablar con ella.

Así lo ha explicado en varias entrevistas que ha tenido esta mañana en Tele 5, Cuatro y La Sexta, recogidas por Europa Press, en las que ha explicado que Grande-Marlaska le ha trasladado que se ponía a su disposición y a la de su clienta y además le ha ofrecido su apoyo a la presunta agredida por el DAO por los hechos denunciados. Algo que el abogado ha agradecido.

No obstante, fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press, no han querido confirmar ningún contacto alegando que no van a hacer comentarios "por respeto a la víctima". "Todo lo relacionado con este tema lo trataremos de manera confidencial", ha explicado recalcando a la vez que "desde el primer día estamos a su disposición".

El abogado Piedrafita también ha señalado que ha quedado abierto un "canal de comunicación con el Ministerio para cualquier cosa que necesite la víctima". Un agradecimiento que ha extendido a la sustituta provisional del DAO, Gemma Barroso, por la buena atención que les ha dispensado. En otra entrevista de primera hora de la mañana, en Tele 5, Piedrafita ha afirmado que su defendida se vio ayer con Barroso y ésta le asignó una escolta, lo que ha propiciado que la presunta víctima se sienta un poco más segura.

LA MINISTRA DE IGUALDAD SE OFRECIÓ A ENTREVISTARSE CON LA VÍCTIMA

El abogado ha explicado además, que ayer recibió la llamada de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y se ofreció a oír a su defendida cuando ella quisiera para "arroparla y ayudarla". Ahora, ha añadido, tienen que ver "cómo va evolucionando la víctima y cuando ella crea" poder tener ese encuentro.

El letrado ha dicho que hoy aportaba las grabaciones, los mensajes y los informes médicos y ha señalado que, al margen de la grabación de 40 minutos en la que se refleja la agresión sexual, el resto de pruebas por sí solas sustentaría la acusación. En este sentido, ha precisado que tanto los mensajes posteriores en los que el DAO reconoce implícitamente los hechos, según él, también estarían los que envió el Comisario San Juan, también apartado del cargo, para intentar comprarla.

No obstante, ha reiterado que ha hecho la petición a la jueza de que sea la Guardia Civil y no la Policía Nacional quien analice la veracidad de los audios, ya que la actual cúpula de la Policía ha sido nombrada por el DAO que ha dimitido y no saben "hasta dónde llegan sus tentáculos".

OTRA POLICÍA DENUNCIO ACOSO LABORAL SEXUAL DE OTRO COMISARIO

El letrado ha dicho también estar recibiendo presiones pero ha advertido de que llegará hasta el final. Incluso ha apuntado que podría presentar otras demandas ya que otra mujer policía le ha trasladado que denunció "acoso laboral sexual" de otro Comisario de la cúpula policial.

Sobre esta cuestión, ha desvelado que cuando esta otra policía denunció internamente la presunta agresión, el afectado fue informado inmediatamente y "ésta quedó a su merced". "Estos señores se creían por encima del bien y del mal", ha exclamado el letrado.

