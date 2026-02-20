Compromís destaca que el día de la dana Mazón "estaba en la cama" a la una de madrugada en vez de quedarse en el Cecopi

La declaración judicial del conductor asignado a Carlos Mazón la noche del 29 de octubre de 2024 expuso que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana no permaneció en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) durante la emergencia provocada por la DANA, sino que, según el testimonio recogido, ya se encontraba en su domicilio en la madrugada de la catástrofe. A raíz de esta evidencia, el portavoz de Sumar en la comisión de investigación del Congreso, Alberto Ibáñez, perteneciente a Compromís, puso en duda la actuación institucional del expresidente la noche en la que una riada dejó 230 fallecidos en la provincia de Valencia. Según consignó el medio de comunicación, Ibáñez enfatizó que la declaración judicial del conductor resalta contradicciones en la versión pública ofrecida por Mazón respecto a su localización y responsabilidades aquella noche.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, Ibáñez transmitió en un audio difundido por Compromís que Carlos Mazón no abandonó la ciudad de Valencia antes de que sonara el sistema Es-Alert, un mecanismo de emergencia que avisa a la población en situaciones de riesgo. En palabras del portavoz, el testimonio del chófer "ha evidenciado nuevas 'mentiras' de Mazón", señalando que el entonces presidente autonómico no se mantuvo presente y operativo en el Cecopi mientras se desarrollaban las labores de gestión de la crisis. Sumado a esto, Ibáñez apuntó que Mazón "estaba ya en su cama cuando tenía que estar dirigiendo y coordinando la emergencia mientras la gente continuaba desesperada sin saber dónde estaban los suyos", según recogió el medio.

El medio explicó que la actuación de Mazón durante la crisis se encuentra bajo el foco de análisis en la comisión de investigación que el Congreso de los Diputados ha puesto en marcha, a raíz del impacto devastador de la catástrofe. El 29 de octubre de 2024, la DANA provocó una riada que afectó severamente a la provincia de Valencia, generando una situación de emergencia en la que las autoridades tenían la responsabilidad de coordinar las labores de rescate y asistencia. Según reportó la misma fuente, la cifra oficial de víctimas mortales se elevó a 230 solo en esa provincia, lo que motivó cuestionamientos sobre la eficacia y la diligencia de la respuesta institucional.

La declaración prestada ante el juzgado por el conductor que operó para Mazón la noche de los hechos constituye una de las piezas clave para esclarecer la cadena de mando y la presencia física de los responsables autonómicos en el centro de gestión de crisis. Según detalló el medio, la información proporcionada en sede judicial contradice la versión anterior defendida por Mazón y por parte de su gabinete, que sostenían que el entonces presidente permaneció en el Cecopi hasta altas horas de la madrugada para coordinar la emergencia.

La declaración pública de Ibáñez, reproducida por la formación política y relatada por el medio, fue formulada tras conocer el contenido de esa comparecencia judicial. Compromís alude a que la gestión comunicativa ofrecida por la Generalitat durante las primeras horas posteriores a la riada no reflejó la realidad de lo ocurrido, y plantea que la ausencia física de su máximo responsable en el centro operativo podría haber influido en la toma de decisiones y la coordinación de recursos. Según detalló el medio, Ibáñez remarcó la importancia de dilucidar todas las circunstancias que rodearon la respuesta de los organismos públicos ante una catástrofe de tal magnitud, considerando que muchos vecinos afectados continuaban sin información sobre la localización de sus familiares durante la madrugada.

La sesión de la comisión de investigación en el Congreso continúa abordando los hechos acaecidos la noche de la tragedia, con especial interés en la forma en que se gestionaron los recursos desplegados y la comunicación entre las distintas administraciones. La relevancia atribuida a la declaración del conductor radica en que proporciona una referencia temporal precisa acerca de la movilidad del entonces presidente y su implicación directa en las labores de gestión. El medio insistió en que la revisión de las actuaciones y los testimonios recabados será determinante para extraer conclusiones sobre las responsabilidades individuales y colectivas en la gestión de la catástrofe.

En paralelo a la investigación judicial, los testimonios como el presentado por el chófer permiten reconstruir con mayor exactitud la secuencia de hechos ocurridos durante la noche del 29 de octubre de 2024, así como determinar hasta qué punto la dirección política estuvo presente en el centro de coordinación, según reportó el medio. Sectoriales y familiares de víctimas continúan requiriendo información precisa y documentación exhaustiva sobre el operativo desplegado, en tanto las labores de reconstrucción y acompañamiento siguen en marcha en las áreas afectadas por la riada.

Según la cobertura difundida, la controversia sobre el paradero y la actividad de Mazón durante la noche señalada mantiene posturas divergentes entre el actual ejecutivo autonómico y los grupos parlamentarios que impulsan la investigación. Al poner sobre la mesa el testimonio del conductor, se refuerza la demanda de transparencia y revisión de protocolos en la gestión de emergencias de gran escala, acentuando la exigencia de responsabilidad institucional frente a los hechos que rodearon la emergencia de la DANA.