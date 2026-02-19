Espana agencias

Real Madrid-Barcelona, United-Bayern, Wolfsburgo-Lyon y Arsenal-Chelsea, en cuartos

Redacción deportes, 20 feb (EFE).- Los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina, completados con los encuentros restantes de octavos de este jueves, enfrentarán al Real Madrid y al Barcelona, al Manchester United con el Bayern Múnich, al Wolfsburgo con el Lyon y al Arsenal con el Chelsea, según determina el cuadro del torneo.

El Barcelona, el Lyon, el Chelsea y el Bayern jugarán la vuelta en su campo, los próximos 1 y 2 de abril, una vez que los cuatro finalizaron en las primeras posiciones de la fase liga, clasificados directamente a la eliminatoria de cuartos de final.

La ida, en terreno del Real Madrid, el United, el Wolfsburgo y el Arsenal, está prevista para el 24 y 25 de marzo.

El cuadro ya está trazado hasta la final. Por un lado, el ganador del Real Madrid-Barcelona se medirá al vencedor del Manchester United- Bayern Múnich en las semifinales, mientras que, por otro, jugarán entre sí los equipos que triunfen en los duelos entre el Arsenal y el Chelsea y el Wolfsburgo y el Lyon. Esta ronda se jugará el 25 y 26 de abril y el 2 y 3 de mayo.

La final está fijada para el 23 de mayo.

. Resultados de los partidos de vuelta del ‘play off’:

Manchester United 2 – Atlético de Madrid 0 (5-0)

Real Madrid 2 – París FC 0 (5-2)

Arsenal 3 – OH Leuven 1 (7-1)

Juventus 0 – Wolfsburgo 2 (2-4).

. Cuartos de final (24/25 de marzo y 1/2 de abril):

Manchester United-Bayern Múnich

Real Madrid-Barcelona

Arsenal-Chelsea

Wolfsburgo-Lyon.

. Semifinales (25/26 de abril y 2/3 de mayo).

Manchester United o Bayern Múnich - Real Madrid o Barcelona

Arsenal o Chelsea – Wolfsburgo o Lyon.

. Final (23 de mayo):

Ganador semifinal 1 - Ganador semifinal 2. EFE

