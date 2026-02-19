Paula Sevilla roza la mínima y Lorea Ibarzabal sella el billete para Torun

Redacción deportes, 19 feb (EFE).- La española Paula Sevilla deberá esperar a una nueva oportunidad para lograr el billete para los Mundiales en pista cubierta que se disputarán el próximo mes de marzo en la ciudad polaca de Torun, tras firmar este jueves un tiempo de 52.14 segundos en los 400 metros en la ciudad francesa de Lievin.

Un registro que si bien sirvió a Sevilla, bronce en los Europeos bajo techo disputados el pasado año en Apeldoorn (Países Bajos), para imponerse en la final B de la reunión gala, séptima parada del Circuito Mundial Oro, no le bastó para lograr la mínima mundialista.

Sevilla, que corrió su segundo 400 metros de la temporada, se quedó a 4 centésimas del tiempo (52.10) requerido por la Federación Española y a 39 del crono (51.75) fijado por la Federación Internacional para asegurarse una plaza en Torun.

Una cita en la que se aseguró su presencia la también española Lorea Ibarzabal, tras concluir segunda en la final B de los 800 metros con un tiempo de 2:00.79 minutos por detrás de la suiza Valentina Rosamilia, que se impuso con un crono de 1:59.95.

Marca que permitió a la madrileña, cuarta en los Europeos bajo techo de Estambul 2023, rebajar la mínima (2:00.90) exigida por la Federación Internacional para competir en Torun.

De hecho, Ibarzabal firmó en Lievin su segunda mejor marca personal de todos los tiempos, tras los 2:00.56 minutos que estableció como su mejor registro en los Mundiales en pista cubierta de Glasgow 2024.

