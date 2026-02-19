Espana agencias

Los reyes estarán en Jaén el 17 de marzo tras anularse la visita del pasado abril por el apagón eléctrico

La ciudad andaluza se prepara para recibir a Felipe VI y doña Letizia, quienes confirmaron su presencia en la capital provincial después de posponerse la conmemoración histórica por un grave incidente eléctrico el pasado mes de abril

Guardar

La agenda prevista para el 29 de abril en Jaén permanece inalterada, después de que tanto la Casa Real como el Ayuntamiento de la ciudad acordaran reprogramar la visita real tras su suspensión en abril pasado a causa de un gran apagón que impactó a España. El alcalde de Jaén, Julio Millán, informó a través de un comunicado -tal como consignó el medio de origen- que la nueva fecha elegida para recibir a los reyes Felipe VI y Letizia será el 17 de marzo. El motivo central de la visita es la conmemoración de los 1.200 años de la capitalidad jiennense, un acontecimiento destacado en la historia local.

Según publicó el medio, los monarcas participarán en diversos actos institucionales que se mantienen conforme el programa inicial. Entre ellos figuran una visita al Ayuntamiento, el recorrido por la exposición ubicada en el recién restaurado Salón Mudéjar del Palacio del Condestable Iranzo, donde se exhiben documentos oficiales relacionados con los mil doscientos años de historia de Jaén como capital, además de un paso por los Baños Árabes, otro de los espacios emblemáticos de la ciudad.

El alcalde, Julio Millán, expresó que ésta representa una “nueva oportunidad” para que Jaén reciba a Felipe VI y la reina Letizia. En sus declaraciones enfatizó la disposición de la ciudadanía a acoger con afecto a los monarcas y llamó a los habitantes a acompañarlos en la plaza de Santa María durante el encuentro, tal como informó la fuente original. El propio Julio Millán confirmó además que la colaboración entre la Casa Real y el Ayuntamiento se mantuvo activa en los meses posteriores a la cancelación del evento, hasta cerrar la nueva cita.

La relación de Felipe VI y doña Letizia con Jaén tiene antecedentes relevantes. Ambas autoridades visitaron la ciudad por primera vez en enero de 2008, aún como príncipes de Asturias, cuando encabezaron la inauguración del Nuevo Teatro Infanta Leonor. Desde entonces, el monarca ha realizado otras visitas oficiales a la capital andaluza de forma individual, según detalló el medio. Entre estas, en diciembre de 2017, Felipe VI inauguró el Museo Íbero de Jaén; en abril de 2019 volvió al Nuevo Teatro Infanta Leonor para clausurar el II Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores de Asaja; y en septiembre de 2021 acudió a Expoliva, la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines.

Además de la capital, la agenda institucional de los actuales reyes en la provincia incluye la visita a Bailén en julio de 2018, marcada por la conmemoración del 210 aniversario de la victoria española ante las tropas francesas, indicó la fuente. En abril de 2024, Felipe VI presidió la jura de bandera en la Academia de la Guardia Civil en Baeza, según reportó el mismo medio.

El actual programa conmemorativo cuenta con la presidencia de honor de Felipe VI en la comisión encargada de organizar los actos de este aniversario. La muestra museística en el Salón Mudéjar, recuperado recientemente y habilitado especialmente para el evento, recopila una selección de documentos pertenecientes al Archivo Histórico Municipal y pone en valor diferentes momentos significativos de los doce siglos de historia de Jaén como capitalidad.

La suspensión de la visita en abril del año pasado respondió a la crisis provocada por un grave apagón que afectó a una amplia zona del país, situación que llevó tanto a la Casa Real como a las autoridades locales a posponer oficialmente todas las actividades programadas, según reportó el medio de origen. Desde ese momento, la coordinación entre ambas instituciones permitió la fijación de una nueva fecha apropiada para que la ciudad reciba a los monarcas en condiciones óptimas y según el calendario festivo previsto.

La plaza de Santa María figura entre los escenarios principales para el recibimiento, y el gobierno local manifestó su expectativa de que la ciudadanía participe en los actos previstos. Por su parte, los organizadores mantienen el objetivo de que la presencia de los reyes de España contribuya a resaltar la importancia de este aniversario y a visibilizar el patrimonio histórico y cultural del municipio, como publicó la fuente.

Temas Relacionados

Reyes de EspañaJaénFelipe VILetiziaAyuntamiento de JaénBailénCapitalidad jiennenseCasa RealPalacio del Condestable IranzoArchivo Histórico MunicipalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Gijón se convierte en un gran escenario para 82 compañías de teatro infantil

Infobae

Juicio a dos acusados de estafar 127.000 euros en guantes durante la pandemia

Infobae

Patronal de residencias ofrece 160.000 empleos a migrantes que serán regularizados

Infobae

Victoria Luengo, el rostro del concierto previo a los Goya: La música eleva una actuación

Infobae

El hotel de El Algarrobico,a la espera de la demolición 20 años después de parar las obras

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Gerardo Pisarello se impone a

Gerardo Pisarello se impone a Bob Pop en las primarias de BComú y será el candidato a la alcaldía de Barcelona junto a Carol Recio

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

La Audiencia de Sevilla reduce a 300 euros la pensión alimentaria de una madre a su hija adulta tras constatar la ruptura del vínculo y un cambio de domicilio

El plan para España de Rufián choca con los independentistas: ni ERC, ni Bildu ni el BNG apoyan renunciar a listas “provincia por provincia”

Justicia no consigue subastar un gran pesquero que intentó meter en Canarias 3.550 kilos de cocaína: sin comprador aunque solo vale 105.000 euros

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”