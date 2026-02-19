Garriga (Vox) no ve avances en Extremadura y dice estar dispuesto "a empezar a hablar" en Aragón

Ignacio Garriga indicó que, aunque existen diferencias con el Partido Popular en Extremadura, la disposición para abrir conversaciones sigue vigente en Aragón, donde Vox prevé exponer sus demandas en el proceso de investidura. De acuerdo con lo publicado por el medio, Garriga subrayó que el crecimiento de Vox en las recientes elecciones y los buenos resultados obtenidos son hechos que, a su juicio, generan ciertas tensiones tanto en la dirección nacional del Partido Popular como en algunos territorios. El secretario general de Vox y líder de la formación en Cataluña declaró ante los medios este jueves en Ripoll (Girona) su desacuerdo con la falta de avances en las negociaciones para la investidura en la región extremeña.

El dirigente de Vox recalcó en sus declaraciones que continúan presentando “la mano tendida” para el diálogo, aunque puntualizó que la formación no está dispuesta a ceder ante los intereses de sus votantes. Según informó el medio, Garriga reiteró que “los resultados son muy evidentes. Vox ha crecido en las dos contiendas electorales y eso parece que en Génova pone nervioso, no lo acaban de entender, y en algunas regiones tampoco lo acaban de entender”. La afirmación puso en contexto el nivel de exigencia que el partido mantiene frente a las negociaciones con el Partido Popular.

En este sentido, Garriga señaló la importancia de que la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, interprete correctamente el resultado de las urnas y permita que Vox cuente con garantías suficientes para participar en la transformación política que, según detalló, fue prometida previamente pero no ejecutada. Según consignó el medio, Garriga manifestó: “Vox debe tener las garantías suficientes para protagonizar ese cambio de políticas que prometió en su día la señora Guardiola y que no ejecutó”.

Respecto al proceso en Aragón, el secretario general de Vox mencionó que la formación está preparada para iniciar conversaciones con vistas a la posible investidura de Jorge Azcón, presidente en funciones del Gobierno regional. Garriga explicó que sobre la mesa presentan una serie de exigencias, entre las que enumeró la rebaja de impuestos, el fin de la inmigración masiva, la reducción del gasto político considerado superfluo y una mejora en las políticas de acceso a la vivienda. De acuerdo con lo detallado, estas propuestas constituyen el núcleo de sus demandas en el marco del proceso negociador en Aragón.

El medio reportó que la voluntad de Vox de negociar en Aragón contrasta con la posición expresada respecto a Extremadura, donde el partido no observa avances inmediatos pese a mantener una actitud abierta al diálogo. La reiteración de que sus condiciones están supeditadas al respeto hacia el mandato de sus electores remarca el carácter no negociable de algunos puntos para la formación, en especial en lo referido a participación y garantías en la acción de gobierno.

A lo largo de sus intervenciones, Garriga mostró su preocupación ante lo que considera una falta de comprensión, tanto en la dirección nacional del Partido Popular como en estructuras regionales, de la magnitud del apoyo electoral obtenido por Vox. Esta percepción influye en el desarrollo de las negociaciones para la investidura en diferentes comunidades autónomas, según el relato publicado por el medio.

La situación en Extremadura permanece bloqueada a la espera de gestos que permitan retomar el diálogo con garantías para Vox. En paralelo, la apertura de conversaciones en Aragón surge como una alternativa estratégica donde Vox busca visibilizar sus principios programáticos y la exigencia de ser tenido en cuenta de manera proporcional a sus resultados electorales. Las demandas relativas a bajada de impuestos, control migratorio, reducción de gasto político y acceso a la vivienda atraen el foco de las negociaciones en esa comunidad autónoma, conforme narró el medio.

El contexto electoral reciente y la disputa por concretar acuerdos de investidura entre Vox y el Partido Popular dibujan un escenario de negociación continua, en el que Garriga, como líder destacado de Vox, reivindica tanto el respaldo recibido como la necesidad de participar activamente en la definición de políticas autonómicas, tal como pone de manifiesto la información obtenida por el medio.