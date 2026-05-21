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El Jockey Club Español galardona a los campeones de 2025

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Madrid, 21 may (EFE).- El Jockey Club Español (JCE), organismo regulador de las carreras de caballos, entregará este viernes los premios a los campeones de las distintas estadísticas de 2025, así como un reconocimiento a diferentes figuras del turf nacional, en un acto que se desarrollará en el Salón de Carruajes del Hipódromo de La Zarzuela de Madrid.

Pedro Mateos, presidente de la junta directiva del JCE, dará la bienvenida a los invitados y será uno de los encargados de galardonar a los mejores profesionales y propietarios del hipódromo español: la yeguada Rocío de Íñigo Gómez Pineda -campeona entre los propietarios y también entre los criadores-, el entrenador Guillermo Arizkorreta (que acaba de firmar su victoria 1.000 en España), el jockey checo Václav Janácek, la amazona Sara Horcajada y el gentleman Pablo Laborde, los dos últimos los mejores entre los jinetes aficionados.

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Junto a ellos, recibirán también un recuerdo los segundos y terceros clasificados en todas estas clasificaciones.

Además, otras personas que han hecho historia en las carreras de caballos en España, serán reconocidas: el que fuera campeón de jockeys de obstáculos José Miguel Reyes; los jockeys-entrenadores Juan Pedro Espinosa y Conchita Mínguez; el entrenador Juan Luis Maroto, que se retiró hace pocos meses; el ex gerente donostiarra Bixen Otaño; y propietarios y criadores de larga tradición como Antonio García Ferrer, Felipe Hinojosa, África Mora-Figueroa y Miguel Ángel Ribera. EFE

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fg/sab

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EFE

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