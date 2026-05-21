Sergio García califica a Valderrama como su campo “favorito”

Cádiz, 21 may (EFE).- El capitán del equipo Fireballs GC, Sergio García, ha declarado este jueves, ante la próxima cita del circuito LIV Golf, que su sede, el Real Club de Golf de Valderrama, en el término municipal de San Roque (Cádiz), es su campo “favorito” en todo el mundo.

El golfista español aseguró, en declaraciones difundidas por la organización, que volver a competir en España, en este torneo que se jugará del 4 al 7 de junio, supone “muchísimo” para él, y recordó que en el escenario sanroqueño ha firmado algunos de los mejores resultados de su carrera, donde ha ganado en cuatro ocasiones, la última en el LIV de 2024 y antes en el torneo Andalucía Masters y el Volvo Masters.

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García explicó que cada regreso a Valderrama lo siente como “un regalo” y reconoció que la cita es “muy especial” por todo lo que representa en lo personal y deportivo.

El castellonense consideró que este campo mantiene una “magia” especial y que regresar cada temporada le permite disfrutar de una experiencia diferente dentro del circuito.

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Su compañero David Puig subrayó la importancia del apoyo del público español, que calificó de “increíble” y señaló que sentir cerca a familia y amigos resulta “muy significativo” para los jugadores.

Otro integrante del equipo Fireballs GC, Josele Ballester, recordó que el torneo de Valderrama marcó un punto de inflexión en su pasada temporada y que pasó de atravesar “un mal golf” a recuperar buenas sensaciones, por lo que está “muy ilusionado” con el regreso a Andalucía.

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Luis Masaveu, por su parte, incidió en el componente emocional e histórico que rodea la cita de Valderrama y señaló que contar con familiares y amigos en el campo puede ayudar tanto a rendir mejor como a mantener una actitud “más positiva” en los momentos difíciles, además de reconocer su deseo de hacerlo bien “por España”. EFE

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