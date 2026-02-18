Espana agencias

Buxadé (Vox) cree que el DAO de la Policía será "otro socialista más que se va al trullo"

El eurodiputado y dirigente de Vox Jorge Buxadé cree que el hasta el martes jefe operativo de la Policía Nacional (DAO), el comisario principal José Ángel González, que ha dimitido tras admitirse a trámite una querella contra él por supuesto delito de agresión sexual, será "otro socialista más que se va al trullo".

"Y aquí la cuestión es que el que se tiene que ir es Pedro Sánchez", ha afirmado Buxadé, que ha insistido que el "horizonte" del presidente del Gobierno será declarar ante un juez "de verdad, no como hizo aquella vez en Moncloa, casi sometiendo" a Juan Carlos Peinado, "sino realmente declarando y dando explicaciones".

Buxadé ha lamentado que mientras el "número 1 y el número 2 de la Dirección General de Policía están ahora mismo encausados muy graves", los policías nacionales "buenos, los que curran" y están "al servicio de la nación sufren persecuciones".

En este sentido, ha hecho alusión a la que está siendo "sometida" el portavoz nacional de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez. En mayo de 2025, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y el comisario principal, Luis Guillermo Carrión, declararon en calidad de investigados por presuntos delitos de prevaricación, acoso laboral y coacciones contra él.

"Esta es la realidad de un Gobierno, de unas élites: viven al margen, trincan todo lo que pueden; viven en la corrupción, en el crimen y los españoles están sufriendo. Por eso, cuanto antes, hay que desalojarlos de Moncloa", ha afirmado este miércoles el dirigente de Vox a preguntas de los medios de comunicación en Santander, donde se ha reunido con representantes del sector primario de la comunidad.

