Espana agencias

Ibarra adelanta que en las generales tachará en su papeleta del PSOE a quienes voten la financiación de Cataluña

Guardar

El expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha avanzado que, a diferencia de Felipe González, en las próximas elecciones generales votará al PSOE, aunque ya adelanta que tachará los nombres de los diputados que voten a favor de la financiación singular de Cataluña. Tachar nombres, según la doctrina de la Junta Electoral Central, se considera voto nulo.

En declaraciones en el Congreso, poco antes de asistir a la conmemoración de la Constitución de 1978 como la más longeva de la historia, Ibarra ha dicho tener "la mejor" opinión de Felipe González y asegura entender su decisión de votar en blanco en las próximas elecciones generales.

Pero él no votará en blanco, sino que volverá a apoyar al PSOE de Pedro Sánchez, Eso sí, ya avanza que tachará de su papeleta los nombres de aquellos que hayan votado en el Congreso a favor de la propuesta pactada por el Gobierno y ERC para dotar a Cataluña de una financiación singular.

Preguntado si el PSOE sobrevivirá a Pedro Sánchez, el histórico dirigente socialista lo ha dado por hecho: "Si perdimos una guerra, si hubo un exilio de 40 años y aquí estamos, comprenderán que por muchas cosas, que pasen, vamos a seguir estando", ha garantizado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vecinos de Tribulete (Madrid) relatan a la jueza "el miedo y la incertidumbre" por presunto acoso inmobiliario

Vecinos de Tribulete (Madrid) relatan

TSJCyL ratifica 23 años y medio de prisión por asesinato y amenazas al acusado del 'crimen de Nochebuena' de León

TSJCyL ratifica 23 años y

El temporal afectada a 119 carreteras: 63 cortadas por inundaciones y 15 por hielo y nieve

Infobae

Gobierno vuelve a reunirse con patronal y sindicatos para abordar medidas sobre las bajas

Infobae

Los médicos emprenden esta semana su huelga más intensa contra el estatuto marco

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rey Felipe VI recuerda

El rey Felipe VI recuerda los “valores democráticos” y el “no a la violencia” de la Constitución de 1978: “No queremos vivir siendo otra cosa que libres”

Casi 1.000 kilos de droga incautados en la ‘Operación Farfalla’ contra el narcotráfico en España e Italia: cientos de agentes desplegados

La primera misión espacial 100% española pondrá dos satélites 5G en órbita baja terrestre en 2027

Tres cazas Eurofighter y 51 militares forman la nueva aportación de España a la Policía Aérea de la OTAN en Rumanía

La Policía Nacional detiene en Madrid a ‘El hombre de los mil nombres’, fugitivo de la banda peruana ‘Los terribles del 17′

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Bruselas abre una investigación contra Shein por su diseño “adictivo” y por permitir la venta de muñecas sexuales y armas

El Gobierno actualiza la deducción del IRPF para adaptarla al nuevo salario mínimo: bajan los impuestos para las rentas de menos de 20.000 euros

Garamendi dice estar “hiperenfadado” con Pedro Sánchez por la subida del salario mínimo: “Han utilizado unos expertos que yo creo que no han pagado un salario en su vida”

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027