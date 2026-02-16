Espana agencias

Seis muertos en las carreteras este fin de semana, entre ellos un motorista y dos peatones

Guardar

Madrid, 16 feb (EFE).- Seis personas han fallecido en otros tantos siniestros mortales de tráfico registrados este fin de semana, entre las 15:00 horas del pasado viernes y la medianoche de este domingo, de los que tres eran un usuarios vulnerables: un motorista y dos peatones.

Según el balance de la Dirección General de tráfico (DGT), el día de mayor siniestralidad fue el sábado, cuando se contabilizaron tres accidentes en vías interurbanas, en los que fallecieron otras tantas personas, mientras que el domingo hubo dos con dos víctimas mortales, y el viernes uno en el que perdió la vida una persona.

Cinco de los siniestros ocurrieron en vías convencionales y uno en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido tres colisiones y dos atropellos a peatón.

Los accidentes han tenido lugar en Curtis (A Coruña), Montanuy (Huesca), Águilas (Murcia), Llanera (Asturias), Mos (Pontevedra) y Toro (Zamora).

En lo que llevamos de año, hasta el 15 de febrero, se llevan contabilizados 94 fallecidos en las carreteras. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Raphinha última su recuperación y vuelve a realizar parte del entrenamiento con el grupo

Infobae

Cae una banda de contrabando con el decomiso de dos toneladas de tabaco en Sevilla

Infobae

Cierra el puerto de Castellón por los fuertes vientos y el temporal marítimo

Infobae

El PP pide a Sánchez que cese a Borja Cabezón (PSOE) por una supuesta evasión de impuestos

Infobae

Montero califica de "vodevil" la situación en Extremadura y acusa al PP de crear "zozobra"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Borja Cabezón, adjunto a la

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos, según ‘El Confidencial’

¿Quién quiere ser el próximo líder de la izquierda española? Estos son los posibles candidatos

Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a la madre y la hermana de la víctima

El revés electoral en Aragón destapa la confrontación interna en el PSOE en un momento de desgaste y pérdida de apoyos: de Óscar López a Rebeca Torró

Del Congreso al Benidorm Fest: el PSOE eleva el “más amor y menos odio” a consigna de la semana

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de febrero

La inmigración se convierte en el motor silencioso del crecimiento de España: explica el 47% de la subida del PIB desde 2022

Trabajar desde casa aumenta la fertilidad: un estudio afirma que el teletrabajo puede ser más efectivo que las políticas públicas para mejorar la natalidad

La muerte del consumo responsable: solo el 7% de los españoles condiciona sus compras al compromiso social y el 73% ya no cree a las marcas

Los coches sin conductor llegan a España: qué dice la DGT sobre su legalidad

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid