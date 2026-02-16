Seis muertos en las carreteras este fin de semana, entre ellos un motorista y dos peatones

Madrid, 16 feb (EFE).- Seis personas han fallecido en otros tantos siniestros mortales de tráfico registrados este fin de semana, entre las 15:00 horas del pasado viernes y la medianoche de este domingo, de los que tres eran un usuarios vulnerables: un motorista y dos peatones.

Según el balance de la Dirección General de tráfico (DGT), el día de mayor siniestralidad fue el sábado, cuando se contabilizaron tres accidentes en vías interurbanas, en los que fallecieron otras tantas personas, mientras que el domingo hubo dos con dos víctimas mortales, y el viernes uno en el que perdió la vida una persona.

Cinco de los siniestros ocurrieron en vías convencionales y uno en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido tres colisiones y dos atropellos a peatón.

Los accidentes han tenido lugar en Curtis (A Coruña), Montanuy (Huesca), Águilas (Murcia), Llanera (Asturias), Mos (Pontevedra) y Toro (Zamora).

En lo que llevamos de año, hasta el 15 de febrero, se llevan contabilizados 94 fallecidos en las carreteras. EFE