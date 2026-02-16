Reabierto uno de los carriles de la A-4 hacia Andalucía en Santa Cruz Mudela (Ciudad Real)

Toledo, 16 feb (EFE).- Las labores de limpieza que se han estado desarrollando han permitido reabrir al tráfico uno de los dos carriles de la autovía A-4 en dirección a Andalucía, que ha estado cortada al tráfico toda la tarde por el incendio de un camión a la altura de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).

Según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, a las 21:17 horas se ha reabierto el carril izquierdo de la autovía, mientras que el derecho sigue cerrado porque continúan los trabajos para retirar de la calzada el vehículo siniestrado.

El incendio se ha originado a las 15:02 horas, cuando el camión circulaba por el kilómetro 206 de la A-4, en Santa Cruz de Mudela. Las llamas se han iniciado en los neumáticos y se han extendido por todo el camión, que transportaba cajas de cervezas.

Al lugar del suceso se han desplazado bomberos de Valdepeñas y agentes de la Guardia Civil. EFE