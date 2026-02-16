PP acusa al Gobierno de "esconderse" de la delegación de la Eurocámara para no responder de sus casos de corrupción

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha criticado este lunes el "desplante" del Gobierno de Pedro Sánchez a la delegación del Parlamento Europeo que visita España para analizar la legislación anticorrupción y ha asegurado que el Ejecutivo "se esconde" para "no responder" sobre los presuntos casos de corrupción que le afectan.

En concreto, una delegación del Parlamento Europeo compuesta por cinco eurodiputados de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior viaja a España para analizar la legislación anticorrupción del país y otros asuntos relacionados con el Estado de Derecho con el fin de redactar un informe, cumpliendo así el mandato del Grupo de Trabajo sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales (DRFMG, por sus siglas en inglés).

En una rueda de prensa en la sede del PP, Fúnez ha criticado el "desplante" del Gobierno español a esos parlamentarios europeos que viajan a nuestro país para "revisar las deficiencias en el Estado de Derecho y también la situación en la que va a quedar la central nuclear de Almaraz si el Gobierno mantiene su intención de desmantelarla".

Según Fúnez, es una "descortesía absoluta" que el Gobierno no se vaya a reunir con ellos. "No estamos solo ante un gesto protocolario sino que es una auténtica declaración política", ha manifestado, para acusar al Gobierno de actuar con "oscurantismo" y "esconderse para no responder".

"Y hoy el Gobierno de España ha vuelto a esconderse ante una delegación de parlamentarios europeos para no dar respuesta a la cantidad de casos de corrupción que acosan en este momento al Gobierno de España", ha manifestado, para recordar que España ha "caído al puesto 49 del índice de percepción de la corrupción"-

COMPARA ESTA VISITA CON LAS REALIZADAS A HUNGRÍA Y ESLOVAQUIA

La dirigente del PP ha indicado que esta visita del Parlamento Europeo tiene "carácter excepcional porque hasta ahora sólo se había realizado a Hungría y Eslovaquia, dos países sometidos a un escrutinio reforzado por parte de la Unión Europea". "Creo que esto nos debería hacer también reflexionar sobre cuál es la situación en la que se encuentra el Estado de Derecho, la separación de poderes y el sometimiento del poder a las leyes en nuestro país", ha manifestado.

Además, ha señalado que la delegación de Bruselas han elegido un "día realmente perfecto" para visitar España, dado que "otro amiguito de Pedro Sánchez" parece ser que "se ha contagiado de ese ambiente tóxico que hay en la Secretaría de Organización del Partido Socialista", en alusión a Borja Cabezón.

Así, ha indicado que en el PSOE no saben "si te intoxicas cuando llegas o es tóxico el que te nombra, porque todos aquellos que han pasado por la Secretaría de Organización están imputados o en prisión", ha añadido Fúnez.

De esta forma se ha hecho eco de la información que publica 'El Confidencial' sobre Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del partido desde julio de 2025, que utilizó durante años una estructura societaria administrada por testaferros que fue diseñada para eludir el pago de impuestos. La trama contaba con ramificaciones en Reino Unido y Costa Rica y fue concebida para ocultar por completo la identidad del dirigente socialista, según ese diario.

SÁNCHEZ ES "EL CESTO PODRIDO"

En la misma línea se ha manifestado la portavoz adjunta del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, quien tachado de "descortés y antidemocrático" que Sánchez "desprecie" a la delegación de la Eurocámara por miedo a que acaben fiscalizando la corrupción de su entorno. Una decisión que entiende tras conocerse la noticia sobre su "íntimo amigo".

"Ábalos, Cerdán, su hermano (el de Sánchez) y ahora (Borja) Cabezón. No son manzanas podridas, lo podrido es el dueño del cesto", esto es, el secretario general del PSOE, que tiene "auténtico pánico", según la dirigente 'popular', a que investiguen la corrupción en su entorno íntimo.

Tras subrayar que España está "en un proceso de mutación de democracia plena a democracia degradada o incluso fallida", Álvarez de Toledo ha denostado que hace un par de días el propio Sánchez pidiera a la UE "un rearme moral" y que lo hiciera sin hacer mención "a las saunas de su suegro, ni a las prostitutas que colocaron en Adif, ni tampoco a la ciénaga de corrupción que le rodea". "El imprescindible rearme moral español tiene una condición previa, y es la salida de Moncloa de este granítico inmoral", ha concluido.

Al igual que Fúnez y Álvarez de Toledo, el presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos, también ha lamentado que ni Sánchez, ni Bolaños ni Marlaska hayan aceptado reunirse con los cinco eurodiputados que tienen encomendada la misión de evaluar de manera objetiva la situación del Estado de Derecho en España, analizar sus problemas y ver qué soluciones pueden sugerir para fortalecerlo.

"Yo lo lamento. Fue una petición de todos los grupos políticos en el Parlamento Europeo", ha manifestado Zarzalejos, para añadir que "son personas con muchas obligaciones, entre las que es posible que no figure" reunirse con esta misión.

INFORME EN UN MES

Con todo, ha garantizado que el informe se hará igual entre otras cosas porque las reuniones que han mantenido este lunes con distintas asociaciones de jueces y fiscales, así como organizaciones civiles como la fundación Mujeres o la fundación Pedro Zerolo o la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE), han sido satisfactorias y muy productivas, según Zarzalejos.

Sin embargo, la eurodiputada holandesa Raquel García (Renew Europe), la presidenta de la misión que también integran Alessandro Zana (Socialdemócratas), Assita Kanko (ECR) y Jorge Buxadé (Vox-Patriots), no ha querido desvelar el contenido de las mismas y ha pedido esperar al informe que la delegación del Parlamento Europeo deberá redactar en el mes siguiente a la conclusión de esta misión.