Espana agencias

Pinheiro: Esta vez no salió como quería, pero estoy feliz y muy orgulloso

Guardar

Bormio (Italia), 16 feb (EFE).- Lucas Pinheiro, que hizo historia el sábado en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) convirtiéndose en el primer campeón olímpico de toda la historia de Brasil, al ganar el gigante de esquí alpino, pero que no acabó el eslalon -en cuya primera manga se cayó, al arriesgar-, declaró este lunes en Bormio que "no salió como quería", pero que se marcha de esta cita invernal "feliz y muy orgulloso".

"Lo sucedido en estos Juegos significa todo para mí. Me sigue resultando difícil explicar todo lo que siento con el oro que gané. Es una sensación tan grande y tan fuerte que no la puedo traducir en palabras", explicó, Pinheiro, nacido hace 25 años en Oslo, que empezó a competir como Lucas Braathen para Noruega, país para el que logró los primeros cinco de sus seis triunfos en la Copa del Mundo. Desde hace dos lo hace para Brasil y se ha convertido de esta forma en el primer suramericano en ganar un título olímpico invernal.

El esquiador, después de marcar los mejores parciales en el primero y en el segundo de los cuatro sectores, se cayó en el tercero, por lo que no saldrá en la segunda manga, circunstancia que, que para nada, resta valor a la gran gesta deportiva que ha firmado en la XXV edición de los Juegos de invierno.

"Mi enfoque era bueno hoy; la nieve estaba seca y había que tirar a tope, eso lo tenía muy claro", explicó Lucas, con seis victorias en Copa del Mundo -la última de ellas, en noviembre pasado, ya como brasileño- y que hace cuatro ganó el Globo de Cristal de la disciplina.

"Hay que apretar al máximo, pero sin olvidarte de la técnica. Fue el típico error con el esquí anterior, puede pasar pero no debe. Un fallo y estás fuera", apuntó el primer campeón olímpico invernal de toda Sudamérica.

"Lo que me ha pasado aquí y lo que siento no lo puedo expresar con palabras, ni siquiera hoy. Haber ganado este oro provoca unas emociones tan grandes y tan potentes que no se puede explicar. Pero me voy feliz y muy orgulloso", declaró Pinheiro este lunes en Bormio. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Pablo Hernández, de solución de emergencia a llevar al Castellón al liderato

Infobae

El Roig Arena acogerá WOW 29 el próximo 11 de abril

Infobae

Marlaska censura al PP por "hipócrita" tras reprocharle haber "mandado al matadero" a los guardias civiles de Barbate

Marlaska censura al PP por

El PP, tras el frío saludo de Sánchez y González: Es "curioso" que el PSOE critique más al expresidente que a corruptos

El PP, tras el frío

Sumar invita a Rufián a su nuevo proyecto en la izquierda alternativa: "Si se quiere venir a casa, que se venga"

Aina Vidal, portavoz de Sumar y Comuns, ofrece a Gabriel Rufián unirse a su nuevo espacio político, insistiendo en la colaboración entre fuerzas progresistas y subrayando la importancia de fortalecer alianzas ante los próximos desafíos electorales

Sumar invita a Rufián a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La caída de Emilio Viciana

La caída de Emilio Viciana arrastra al núcleo de “Los Pocholos” en el PP de Ayuso: tres diputados vinculados a Educación dimiten “por coherencia”

La UCO detiene al socialista Rafael Pineda, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, por una presunta operación urbanística

Una empresa de transporte se libra de una indemnización de 800.000 euros después de que le roben cajas de tabaco a sus camiones en Francia

El rey Felipe VI recuerda los “valores democráticos” y el “no a la violencia” de la Constitución de 1978: “No queremos vivir siendo otra cosa que libres”

Casi 1.000 kilos de droga incautados en la ‘Operación Farfalla’ contra el narcotráfico en España e Italia: cientos de agentes desplegados

ECONOMÍA

El Gobierno catalán estudia limitar

El Gobierno catalán estudia limitar la compra especulativa de viviendas: “Prohibirla es constitucional”

El Gobierno aprueba medidas de protección laboral para trabajadores del campo y empleadas del hogar tras las borrascas en Andalucía

Un padre pide anular la pensión a su hijo que tiene una discapacidad del 33% porque ha terminado la universidad: la jueza la amplía un año más para darle tiempo a encontrar trabajo

Una nieta denuncia a su abuela para reclamar un suplemento de la legítima al considerar insuficiente el legado recibido tras la muerte de su padre: la Justicia le da la razón

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo