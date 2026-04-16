Espana agencias

1-2. Ridaviva remonta, vence a Fluminense en el Maracaná y se aisla en la cima del grupo C

Guardar

Río de Janeiro, 15 abr (EFE).- Independiente Ridaviva se ubicó como líder absoluto del grupo C en la Copa Libertadores al vencer por 1-2 a Fluminense tras una remontada en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, en la que fue la primera derrota como anfitrión del conjunto carioca en el torneo continental.

El conjunto mendocino es ahora el gran favorito de su grupo, donde ocupa el primer lugar con seis puntos, seguido en la segunda plaza por el venezolano La Guaira, con dos puntos.

Fluminense se mantuvo con un punto, el mismo saldo del boliviano Bolívar.

Guilherme Arana abrió el marcador para Fluminense en el minuto 10, en el 36 Rivadavia empató con un gol de Fabrizio Sartori y en el 51 remontó con la anotación del paraguayo Alex Arce.

Fue un partido equilibrado, con oportunidades para ambos lados.

Fluminense perdió el dominio ofensivo con el que comenzó tras el empate, lo que fue aprovechado por los argentinos que intensificaron su juego aéreo para desestabilizar a sus contrincantes.

El conjunto carioca tomó la delantera con Arana tras una precisa asistencia del venezolano Jefferson Savarino. Antes, el arquero argentino Nicolás Bolcato había detenido un intento de Samuel Xavier.

Fluminense incluso pudo ampliar con un disparo de Agustín Canobbio, pero el uruguayo no pudo definir con precisión y el balón se elevó por encima del arco.

Parecía que el club de Río de Janeiro tendría una noche tranquila en el Maracaná, pero el equipo mendocino se acomodó en el partido y comenzó a conectar contraataques peligrosos con pelotas aéreas, la principal debilidad del Flu.

Rivadavia consiguió el empate con un cabezazo de Fabrizio Sartori en el centro del área, tras un pase de cabeza de Leonard Costa.

En el segundo tiempo, cuando parecía que el conjunto carioca retomaba el control, un error defensivo terminó en la remontada del visitante.

Tras una serie de fallos en la zaga y una salida en falso del guardameta Fábio, Alex Arce aprovechó la pelota suelta y definió sin oposición para el 1-2 definitivo.

El 30 de abril, en la próxima jornada del grupo C, Fluminense visitará al boliviano Bolívar y Rivadavia al venezolano La Guaira.

- Ficha técnica:

1. Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (m.66, Guga), Ignácio (m.77, Jhon Kennedy), Freytes, Guilherme Arana; Matheus Martinelli, Hércules (m.45, Facundo Bernal), Ganso (m.66, Kevin Serna), Jefferson Savarino; Agustín Canobbio (m.81, Wesley Natã) y Rodrigo Castillo.

Entrenador: Luis Zubeldía.

2. Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio (m.74 Juan Manuel Elordi), Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez (m.74 Alejo Osella); Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández (m.81 Gonzalo Ríos); Fabrizio Sartori (m.87 Iván Villalba), Alex Arce (m.81 Leonel Bucca) y Sebastián Villa.

Entrenador: Alfredo Berti Goles: 1-0, m.10: Guilherme Arana. 1-1, m.36: Fabrizio Sartori. 1-2, m.51: Alex Arce.

Árbitro: Jhon Alexander Ospina Londoño. El colombiano amonestó a Matías Fernández, Ezequiel Bonifacio, Fabrizio Sartori, Nicolás Bolcato y Wesley Natã.

Incidencias: Partido de la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores disputado este miércoles en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. EFE

(foto)

Últimas Noticias

La Odebo hace oficial la designación de La Paz como sede de los Juegos Bolivarianos 2029

Infobae

Muere un motorista de 29 años tras chocar con un camión en Arganzuela (Madrid)

Infobae

1-2. Universidad Católica triunfa en Brasil y recompone su rumbo en la Libertadores

Infobae

Caracas iguala a Botafogo en la cima del grupo E

Infobae

Neymar se disculpa con la hinchada del Santos tras altercado en el empate contra Recoleta

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Víctor de Aldama, un empresario sin cargo que se movía con libertad por el Ministerio de Transportes: “Subía y bajaba sin pedir permiso”

Víctor de Aldama, un empresario sin cargo que se movía con libertad por el Ministerio de Transportes: “Subía y bajaba sin pedir permiso”

El Gobierno encarga a una tecnológica de EEUU la tramitación de 2,3 millones de nacionalidades de la ‘ley de nietos’ en detrimento de empresas españolas como Indra y Oesia

La Seguridad Social da de alta de oficio a diez mujeres que acompañaban a clientes y les incitaban a beber en un hotel: la Justicia lo avala

Un excomisario de Policía advierte de que la escalada entre EEUU e Irán pudo haber desencadenado amenazas terroristas en Europa

La Justicia niega la nacionalidad española a un sefardí por no acreditar su vinculación con España: rechaza que tener cuenta bancaria y hacer donaciones lo demuestre

ECONOMÍA

Una pareja compra un terreno para construir su casa, pero la contaminación del río les paraliza el proyecto y acaban viviendo en un cobertizo: “Nos han dejado completamente abandonados”

Una pareja compra un terreno para construir su casa, pero la contaminación del río les paraliza el proyecto y acaban viviendo en un cobertizo: “Nos han dejado completamente abandonados”

Arranca el megaproyecto Madrid Nuevo Norte donde se construirán 10.500 viviendas y un gran distrito financiero con 20 torres

Un ingeniero deja el sector ferroviario para fabricar bicicletas de madera: “Se notan menos los baches, son más cómodas a largo plazo”

El PP defenderá en el Congreso juicios exprés para que fondos ‘buitre’, bancos y empresas echen a los okupas de sus viviendas

China destaca a España como un “socio fiable” tras el “gran éxito” de la visita de Pedro Sánchez

DEPORTES

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Las palabras de Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid de la Champions: “Nadie entiende la expulsión de Camavinga. Se ha cargado una eliminatoria”

La expulsión de Camavinga que sentenció al Real Madrid en el partido de Champions ante el Bayern

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

El Bayern de Múnich trunca las esperanzas del Real Madrid y les elimina de la Champions