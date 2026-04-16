River Plate no entusiasma, pero ya mira por el retrovisor Carabobo, Blooming y Bragantino

Buenos Aires, 15 abr (EFE).- River Plate necesitó este miércoles 66 minutos para doblegar con un gol de Sebastián Driussi por 1-0 al Carabobo venezolano en la segunda jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana.

El conjunto bonaerense, que suma 4 puntos de 6 posibles, dejó estacionado a Carabobo con 3 puntos, y espera este jueves el cierre de la fecha cuando se enfrenten en territorio brasileño Bragantino, que no tiene puntos, y Blooming, tercero con uno.

River Plate debutó en la fase de grupos con un empate 1-1 en la cancha del conjunto boliviano en tanto que Carabobo sorprendió al imponerse en casa por la mínima a Bragantino.

En el primer tiempo River no encontró un circuito de juego alrededor del colombiano Juan Fernando Quintero y se dejó sorprender por un efusivo Carabobo que presionó con Maurice Covalente como líder.

En el minuto 17, Fausto Vera dejó tempranamente el campo lesionado para encender las alarmas que luego completaría el colombiano Juanfer Quintero con su salida.

Justamente el mediocampista cafetero tuvo en el minuto 29 la más clara para River con un remate rechazado por el portero Lucas Bruera.

En el segundo tiempo el técnico Eduardo Coudet decidió rotar el banco y luego de una opción de volea del ingresado Tomás Galván en el minuto 60 llegó cinco minutos después el único gol de la noche: una ofensiva liderada por Kendry Páez que le dejó un remate desde fuera del área a Sebastián Driussi para meter el balón en la red.

Con la ventaja, Kendry Páez se hizo eje del equipo y en el minuto 69 tuvo su opción con un disparo despejado por Bruera y tres minutos después el travesaño salvó a Carabobo tras una llegada de Tomás Galván.

River no supo como ampliar la ventaja y Carabobo no tuvo profundidad para poder intentar el empate en un resultado que terminó con victoria justa del ‘Millonario’, que ahora esperará por el superclásico del domingo ante Boca por el torneo local.

En la tercera fecha del Grupo H, que se jugará el día 30, River Plate visitará a Braganrino, mientras que Carabobo recibirá al Blooming. EFE

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