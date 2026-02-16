Mueren cinco personas en un incendio en un bloque de pisos de Manlleu (Barcelona)

Madrid, 17 feb (EFE).- Cinco personas han muerto en un incendio registrado este lunes en un bloque de pisos de la localidad barcelonesa de Manlleu, han informado los Bomberos de la Generalitat. EFE

Mañueco ampliará a los 40 años la ayuda a vivienda joven y cifra en 15 millones la matrícula universitaria gratis Fernández Mañueco adelanta nuevas medidas para impulsar la emancipación y el acceso a la universidad en Castilla y León, incluyendo la extensión de apoyos residenciales hasta los 40 años y la exención del pago del primer curso universitario

PP pide la comparecencia de todo el Gobierno para que explique la devolución de fondos europeos y su falta de ejecución El principal partido de la oposición exige a los ministros explicar, uno por uno, los bajos niveles de uso de partidas europeas, el recorte en proyectos clave y la supuesta renuncia a inversiones estratégicas tras reproches del Tribunal de Cuentas Europeo

El temporal afecta al suministro de agua en 33 pueblos andaluces y a 60.000 vecinos

Un grafiti con la imagen de Bad Bunny reivindica en Barcelona la paz frente a Trump