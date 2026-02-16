Espana agencias

Mueren cinco personas en un incendio en un bloque de pisos de Manlleu (Barcelona)

Madrid, 17 feb (EFE).- Cinco personas han muerto en un incendio registrado este lunes en un bloque de pisos de la localidad barcelonesa de Manlleu, han informado los Bomberos de la Generalitat. EFE

