La española Lucía García anota, Monterrey empata y sigue líder en México

México, 15 feb (EFE).- La española Lucía García convirtió este domingo su sexto gol del año, su Monterrey firmó un empate 1-1 en la casa del América y se mantuvo al frente del torneo Clausura mexicano al cabo de la novena jornada.

América tomó ventaja con un autogol de la brasileña Daiane Santos y Monterrey dejó todo igual con el tanto de García.

En el minuto 34, América se fue en ventaja tras un tiro de esquina en el que la defensora Santos marcó en meta propia.

En la parte complementaria América fue superior ante un rival sin respuestas, pero sus delanteras carecieron de puntería y perdonaron por lo menos en tres oportunidades.

Monterrey despertó en el minuto 70. La australiana Emily Gielkink remató de cabeza en el área y se encontró con la guardameta española Sandra Paños se quedó con el balón.

En el 82, América tuvo un error en la salida. García tomó el balón, eludió a Paños y de zurda empató.

América perdió por expulsión a Scarlett Camberos en el minuto 94. Aún así, el equipo de casa creó peligro en la última jugada del juego, en la que la nigeriana Chidinma Okeke falló.

Monterrey llegó a siete victorias, dos empates y 23 puntos, dos más que América, segundo lugar.

La novena fecha del campeonato comenzó este sábado, cuando la ecuatoriana Nayeli Bolaños le dio a las Pumas UNAM un empate 1-1 en casa de Juárez.

Cruz Azul empató 1-1 en el estadio del Tijuana y Santos Laguna ganó por 0-2 a Necaxa.

Este lunes, en el cierre de la jornada, el campeón Tigres visitará a Mazatlán, Pachuca a Toluca, Atlas a Guadalajara, Puebla a León y Querétaro a San Luis. EFE

