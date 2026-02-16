El PP tacha de "humo" el anuncio de Sánchez y lo acusa de usar la vivienda como "comodín"

(Actualiza con más declaraciones)

Madrid, 16 feb (EFE).- El PP ha considerado este lunes que en la política de vivienda del Gobierno "solo hay humo" y ha acusado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de recurrir al "comodín" de la vivienda cuando está en apuros.

En rueda de prensa en la sede del partido, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha criticado el anuncio de Sánchez para movilizar fondos con el objetivo de financiar la construcción de 15.000 viviendas al año, y ha asegurado que en la política del Ejecutivo en esta materia "solo hay humo".

Asimismo, fuentes del PP han acusado a Sánchez de recurrir al "comodín" de la vivienda cuando está en apuros y de persistir en anuncios "'fake'".

Fúnez se ha referido al anuncio de Sánchez, "una cifra más", según ha dicho, que se une al "cúmulo de cifras, que no de viviendas" que ha venido prometiendo el Ejecutivo en lo que va de legislatura.

Fuentes populares recuerdan todas las medidas anunciadas desde 2008 como las 20.000 viviendas para alquiler social con el exministro José Luis Ábalos, el bono alquiler joven, la ley de vivienda, los avales ICO o los distintos anuncios en el marco de la Sareb.

"El Banco de España cifraba en 515.000 viviendas el déficit en 2024, para pasar a 700.000 en 2025. ¿Dónde están las viviendas que ha construido Sánchez?", apuntan las mismas fuentes.

Fúnez ha reprochado al Gobierno que ya haya hecho otros anuncios sobre la construcción de nuevas viviendas y, según ha sostenido, "aún" no se haya visto "ninguna" de ellas.

En esa línea, ha considerado que este anuncio se debe a que Sánchez quiere poner "una cortina de humo" al "problema de corrupción" en su entorno, ya que en las políticas de vivienda del Ejecutivo solo "hay humo".

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha pronunciado sobre el anuncio del jefe del Ejecutivo de este lunes y en un mensaje en X ha apuntado a que Sánchez ya "prometió 180.000 viviendas y "ahora, vuelve a prometer 15.000".

"Ya nadie se lo cree. A él solo le preocupa mantener su vivienda para seguir engañando a todos los españoles", ha opinado. EFE