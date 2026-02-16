El PP acusa al Gobierno de "esconderse" de la delegación de la Eurocámara para "no responder" de sus casos de corrupción

El índice de percepción de la corrupción ubicó a España en el puesto número 49 a nivel internacional, un retroceso señalado por el Partido Popular (PP) como síntoma de deficiencias en la gestión pública y la transparencia del Gobierno. La baja calificación adquirió relevancia durante la visita de una delegación de cinco eurodiputados de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, cuya misión es examinar la legislación anticorrupción en el país y otros puntos relacionados con el Estado de Derecho, tal como reportó El Confidencial.

La llegada de los legisladores europeos se inscribe dentro del mandato del Grupo de Trabajo sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales (DRFMG), que tiene la función de elaborar un informe tras analizar el marco regulatorio, la aplicación de las leyes y la situación institucional en España respecto a la corrupción y al respeto de los principios democráticos, según comunicó El Confidencial. Durante una rueda de prensa, Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, criticó la actitud del Gobierno español, al que acusó de "esconderse" y de rechazar un encuentro formal con los eurodiputados para no rendir cuentas sobre los presuntos casos de corrupción que afectan a miembros del Ejecutivo.

Fúnez describió la ausencia de una reunión como “una auténtica declaración política”, superando lo que consideró un simple gesto protocolario. De acuerdo con la representante del PP, el Ejecutivo habría actuado con “oscurantismo” frente al escrutinio de los parlamentarios europeos y desestimó la posibilidad de tener un diálogo abierto sobre los casos investigados, consignó El Confidencial. Resaltó que la delegación también tiene previsto revisar cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho y el futuro de la central nuclear de Almaraz, si el Gobierno mantiene su plan de cerrar dicha instalación.

La presencia de la misión europea adopta un carácter especial, según la portavoz del PP, debido a que anteriormente solo se habían efectuado visitas semejantes a Hungría y Eslovaquia, dos países sometidos a un escrutinio más riguroso por parte de la Unión Europea. El Confidencial expuso que esta comparación entre España y casos previos de la UE ha sido utilizada por la oposición para subrayar la gravedad de la situación institucional interna y para poner en duda el cumplimiento de los estándares comunitarios por parte del Gobierno español.

En su intervención, Fúnez relacionó la fecha de la visita de los eurodiputados con el caso de Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE desde julio de 2025. Según la información publicada por El Confidencial, Cabezón habría utilizado durante varios años una estructura societaria administrada por testaferros con la finalidad de evadir obligaciones tributarias. El periódico también reveló que la trama tenía conexiones en Reino Unido y Costa Rica y que su diseño buscaba ocultar la identidad del dirigente socialista español.

Fúnez afirmó que la Secretaría de Organización del PSOE presenta un “ambiente tóxico”, sugiriendo que los implicados suelen terminar bajo investigación judicial o encarcelados. Según lo descrito por El Confidencial, la dirigente popular vinculó este hecho con una supuesta tendencia reiterada en el seno del partido oficialista en relación con casos judiciales.

El papel de la delegación del Parlamento Europeo fue precisado por El Confidencial como parte de los mecanismos de control y evaluación que la UE impulsa sobre los Estados miembro, en particular cuando existen denuncias internas o externas sobre vulneraciones a la separación de poderes, el Estado de Derecho o la insuficiencia de medidas contra la corrupción. Durante los días de trabajo previstos en la capital española, el grupo de legisladores contempla mantener encuentros con representantes de diversos ámbitos, aunque la ausencia de una reunión oficial con miembros del Ejecutivo español ha motivado duras críticas desde la oposición, mientras la atención mediática se centra en el desarrollo de la visita y en los temas de transparencia y buena gobernanza.