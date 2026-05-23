Belarra se pregunta si tiene que "morir un compatriota" para que España y la UE "paren los pies a Israel"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha preguntado este sábado si "tiene que morir un compatriota" para que España y la Unión Europea "paren los pies" al "Estado terrorista de Israel", al que ha responsabilizado del "secuestro" y la "extrema violencia" sufrida por los miembros de la Global Sumud Flotilla.

Durante su intervención ante sus compañeros del Consejo Ciudadano del partido, Belarra ha denunciado las "torturas" y "agresiones sexuales" que varias de estas personas han achacado a militares israelíes.

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"Me pregunto qué más tiene que pasar: ¿Qué más tiene que hacer el impune Israel para que los gobiernos europeos y el gobierno de España hagan algo? ¿Tiene que morir un compatriota? ¿Qué van a hacer la próxima vez? ¿Van a meter el buque de guerra hasta España, después de haber llegado esta vez hasta Grecia? ¿Atracarán en Valencia para detener a activistas propalestinos? Hay que pararles los pies ya", ha reclamado, incidiendo en que si no se hace "Israel y Estados Unidos van a seguir hasta a destruir el mundo entero".

En su opinión, el único camino es "aislar internacionalmente" a Israel, romper todas las relaciones económicas, comerciales, científicas, culturales, deportivas, "con los genocidas", llevarles ante la Justicia internacional, y sobre todo, "desmantelar sus capacidades militares".

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TODO PARA AYUDAR A CUBA FRENTE A TRUMP

Belarra también se ha referido a la situación en Cuba después de que Estados Unidos haya acusado formalmente a Raúl Castro, histórico líder revolucionario y expresidente de la isla, por el ataque a dos avionetas civiles que dejó cuatro muertos en 1996.

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"Cuba vive un momento absolutamente crítico, bajo la amenaza de una agresión militar directa de los Estados Unidos, que se suma ya al de por sí inhumano y absolutamente bárbaro asedio militar al que Donald Trump está sometiendo a la isla, y que Estados Unidos mantiene desde hace más de 60 años", ha denunciado la dirigente morada.

En este contexto, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "ponga sus recursos diplomáticos" y "utilice todas las palancas que están en su mano" para "oponerse al crimen contra la humanidad" que, en su opinión, "está perpetrando Donald Trump en Cuba" y que ayude al pueblo cubano "a defender su soberanía y su independencia frente a la agresión de Estados Unidos".

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