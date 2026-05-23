Espana agencias

Belarra se pregunta si tiene que "morir un compatriota" para que España y la UE "paren los pies a Israel"

Guardar
Google icon
Imagen U4FL7JBYN5GMHCJ233CTHKXENE

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha preguntado este sábado si "tiene que morir un compatriota" para que España y la Unión Europea "paren los pies" al "Estado terrorista de Israel", al que ha responsabilizado del "secuestro" y la "extrema violencia" sufrida por los miembros de la Global Sumud Flotilla.

Durante su intervención ante sus compañeros del Consejo Ciudadano del partido, Belarra ha denunciado las "torturas" y "agresiones sexuales" que varias de estas personas han achacado a militares israelíes.

PUBLICIDAD

"Me pregunto qué más tiene que pasar: ¿Qué más tiene que hacer el impune Israel para que los gobiernos europeos y el gobierno de España hagan algo? ¿Tiene que morir un compatriota? ¿Qué van a hacer la próxima vez? ¿Van a meter el buque de guerra hasta España, después de haber llegado esta vez hasta Grecia? ¿Atracarán en Valencia para detener a activistas propalestinos? Hay que pararles los pies ya", ha reclamado, incidiendo en que si no se hace "Israel y Estados Unidos van a seguir hasta a destruir el mundo entero".

En su opinión, el único camino es "aislar internacionalmente" a Israel, romper todas las relaciones económicas, comerciales, científicas, culturales, deportivas, "con los genocidas", llevarles ante la Justicia internacional, y sobre todo, "desmantelar sus capacidades militares".

PUBLICIDAD

TODO PARA AYUDAR A CUBA FRENTE A TRUMP

Belarra también se ha referido a la situación en Cuba después de que Estados Unidos haya acusado formalmente a Raúl Castro, histórico líder revolucionario y expresidente de la isla, por el ataque a dos avionetas civiles que dejó cuatro muertos en 1996.

"Cuba vive un momento absolutamente crítico, bajo la amenaza de una agresión militar directa de los Estados Unidos, que se suma ya al de por sí inhumano y absolutamente bárbaro asedio militar al que Donald Trump está sometiendo a la isla, y que Estados Unidos mantiene desde hace más de 60 años", ha denunciado la dirigente morada.

En este contexto, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "ponga sus recursos diplomáticos" y "utilice todas las palancas que están en su mano" para "oponerse al crimen contra la humanidad" que, en su opinión, "está perpetrando Donald Trump en Cuba" y que ayude al pueblo cubano "a defender su soberanía y su independencia frente a la agresión de Estados Unidos".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres detenidos y siete policías heridos al finalizar la manifestación para pedir la dimisión de Sánchez

Tres detenidos y siete policías heridos al finalizar la manifestación para pedir la dimisión de Sánchez

Cuatro detenidos en los incidentes a la llegada de activistas al aeropuerto de Bilbao

Infobae

Prohens, reelegida presidenta del PP de Baleares con el 99,93% de los votos: "Tenemos que creer que es posible"

Prohens, reelegida presidenta del PP de Baleares con el 99,93% de los votos: "Tenemos que creer que es posible"

CC dice que las relaciones con Gobierno están en "punto crítico" y cree que Sánchez debe ir a una cuestión de confianza

CC dice que las relaciones con Gobierno están en "punto crítico" y cree que Sánchez debe ir a una cuestión de confianza

Jordi Pujol asiste a la inauguración de la plaza Ricard Masó de Girona

Jordi Pujol asiste a la inauguración de la plaza Ricard Masó de Girona
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

Unos narcotraficantes roban tres embarcaciones de la Armada en medio de un ejercicio militar en la costa de Cádiz

El incendio del Hospital de Torrevieja (Alicante) se produjo cuando un paciente que llevaba una bombona de oxígeno encendió un cigarro

2026 es el año de “defensa total” para Noruega, que se prepara para la posibilidad de la guerra contra Rusia

Los vínculos de Zapatero con Venezuela: de los acuerdos de buques militares en 2005 a las empresas españolas investigadas y el caso Plus Ultra

ECONOMÍA

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Una mujer reclama una pensión de viudedad más alta porque vivió más tiempo con su exmarido que la segunda esposa: al final se quedará con 100 euros al mes

Ni se venden ni se alquilan: la falta crónica de viviendas en España contrasta con el 2% de casas vacías

Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

La presidenta del Banco Central Europeo advierte de que la inflación en la eurozona persistiría incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz

La Unión Europea obligará a los países en desarrollo a readmitir a migrantes deportados para poder comercializar con el bloque

DEPORTES

FC Barcelona contra Olympique de Lyon: la final de la Champions League con demasiadas historias que contar en 90 minutos

FC Barcelona contra Olympique de Lyon: la final de la Champions League con demasiadas historias que contar en 90 minutos

Florentino Pérez formaliza su candidatura a la presidencia del Real Madrid y la anuncia con una gran lona en la ciudad: “Mucha historia por hacer”

De compañeros a rivales: Pere Romeu y Jonatan Giráldez se reencontrarán en la final de la Champions “más igualada” de los últimos años

La mala temporada del Real Madrid se lleva por delante a sus internacionales para el Mundial 2026: Camavinga, Trent, Carvajal… ¿y Huijsen?

Arturo Valls revela el equipo de fútbol que se planteó comprar con David Broncano: “Capital de provincia además...”