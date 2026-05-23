Prohens, reelegida presidenta del PP de Baleares con el 99,93% de los votos: "Tenemos que creer que es posible"

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha sido reelegida en el cargo con el 99,93% de los votos y ha dado el pistoletazo de salida de cara al próximo ciclo electoral, en el que ha deslizado su intención de intentar conseguir una mayoría superior a la actual.

El resultado de la votación, llevada a cabo esta semana, ha sido dada a conocer la mañana de este sábado en el XVII Congreso autonómico de los 'populares' Baleares, que se celebra en el Palacio de Congresos de Palma.

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A Prohens la acompañarán en este nueva etapa al frente del PP de Baleares los mismos dirigentes orgánicos que en la anterior, Sebastià Sagreras como coordinador general y Sandra Fernández como secretaria general.

La Junta Directiva Regional la completarán Cati Soler, Estefanía Gonzalvo, Juanma Lafuente, Vicent Roig, Jaume Bauzà, Javi Ureña, Fina Linares, Toni Costa, Verónica Castelló, Mabel Navarro, Rafel Nadal Barceló, Joan Thomás, Simó Adrover, Jaume Llompart, Rosa Tarragó, Joan Mesquida, Tomás Amer, Marta Andreu, Salomé Cabrera y Marga Durán.

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Prohens, respaldada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otros dirigentes como Miguel Tellado y Cuca Gamarra, ha agradecido el apoyo de la militancia para poder reeditar lo que ha calificado como "el mayor honor" de su vida política.

"Ser la presidenta de mi partido, el partido más importante de Baleares. Importante en número, es verdad, pero también el partido que más ha hecho por la historia de Baleares y el partido que más se parece a la gente de aquí", ha reivindicado.

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La presidenta ha reivindicado que "nada ni nadie, por complicado que haya sido" se ha interpuesto en su determinación "de cumplir con la palabra dada".

De ese modo, ha considerado, podrán alcanzar "una mayoría de estabilidad con la que continuar con el cambio que empezó hace tres años, sin distracciones y trabajando desde el rigor, la seriedad, el respeto a nuestra manera de ser y desde la centralidad".

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"Nos lo tenemos que creer, porque es posible. Nadie nos lo regalará y nos pondrán muchas trabas, pero hace tres años lo conseguimos y hay que dar un paso más para hacer valer esa confianza ganada. Saldremos a ganar y solo a ganar", ha subrayado.

Prohens ha puesto el foco en el próximo ciclo electoral, para el que este sábado faltan --si no se adelantan-- justamente 365 días, y ha confiado en que el PP de Baleares "volverá a demostrar su fuerza".

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FEIJÓO "ENTIENDE LA DIVERSIDAD" DE BALEARES

La también presidenta del Govern ha centrado buena parte de su discurso en loar la figura de Feijóo, de quien ha celebrado su cariño y comprensión por la realidad de Baleares.

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"No siempre es fácil entendernos, a veces es incluso complicado hacernos entender, porque somos muy nuestros", ha reconocido Prohens, quien ha apostado por una España "fuerte y unida desde la pluralidad".

"Sabemos que la diversidad de lenguas, acentos y culturas hace de nuestro país un país mejor. Al PP de Baleares le sienta bien tener en Génova a un presidente que entiende esta diversidad porque viene de una tierra muy parecida a esta, con dos lenguas. A los ciudadanos de Baleares nos va a sentar buen un Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa", ha proseguido.

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Ha sido entonces cuando ha dirigido su discurso hacia la crítica del PSOE, algo que ha considerado pertinente después de "una semana de bochorno nacional".

"Hemos conocido como el PSOE no solo blanqueaba una dictadura en Venezuela, sino que también blanqueaba, dice, supuestamente, dinero", ha esgrimido Prohens haciendo referencia a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

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También ha tenido reproches para su antecesora en el Ejecutivo autonómico y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

"Mientras nos tenía encerrados, se iba de copas al Hat Bar y prestaba sumisa colaboración a la presunta trama de corrupción, adquiriendo casi cuatro millones de euros de mascarillas 'fake' con el dinero robado a los ciudadanos de Baleares", ha dicho.

Ante lo que ha calificado como "la mayor indignidad conocida jamás por ningún Gobierno", la líder de los 'populares' ha trasladado a Feijóo "toda la fuerza y el apoyo" para que lograr la mayoría necesaria para ser investido presidente tras las próximas elecciones.

Ante la posibilidad de que se dé ese escenario, Prohens ha aprovechado para exponer ante Feijóo algunas de las reivindicaciones de la "agenda balear" como son la mejora del sistema de financiación autonómico, el respeto por la autonomía fiscal, la solución del "drama" migratorio, el refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la reforma del Reglamento de Costas.

EL MISMO ESCENARIO QUE HACE CINCO AÑOS

Prohens, más adelante, ha recordado que fue en el mismo Palacio de Congresos cuando, cinco años atrás, en 2021, fue elegida como presidenta del PP balear por primera vez.

"Nos conjuramos de que había llegado el momento de que volviera el PP, y vaya si volvimos. Ahora gobernamos las principales instituciones", se ha congratulado. "Dije que me mantendría firme cuando supiera que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer, sin mirar encuestas o estrategias hechas en oscuros sanedrines o la opinión publicada", ha añadido.

Ese, a su parecer, es el "principal aval" del partido ante los ciudadanos. "En un tiempo en el que la política se ha acostumbrado a vivir de lo rápido y lo fugaz, hemos querido hacer algo mucho más difícil: construir confianza, que no se hace en un discurso ni brillante ni en una campaña bien diseñada sino mirando a los ojos, asumiendo responsabilidades y cumpliendo con hechos", ha dicho.

Prohens ha reivindicado algunas de las medidas adoptadas a lo largo de la presente legislatura en materia de sanidad o educación. También ha puesto en valor la eliminación del impuesto de sucesiones, la primera ley de conciliación o las iniciativas encaminadas a reducir los trámites burocráticos.

El acento, en cualquier caso, lo ha puesto en la necesidad de construir más viviendas asequibles para los residentes de cara a paliar la crisis habitacional, en la estrategia de contención turística y en la búsqueda de la excelencia académica.

Al final de su intervención ha hecho referencia a la lengua porque, según su análisis, si no lo hubiera hecho unos le llamarían "pancatalanista" y otros "facha".

En cualquier caso, ha defendido que estas no deberían ser un elemento de confrontación política. "Los que hablan así de la lengua son los que más daño le hacen. Todos los partidos salvo el PP hacen de la lengua una herramienta partidista", ha defendido.

Por último, ha dedicado varios minutos a agradecer el trabajo de los consellers del Govern, su equipo de trabajo en el Consolat de Mar, los dirigentes del partido y sus familiares.