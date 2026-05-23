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CC dice que las relaciones con Gobierno están en "punto crítico" y cree que Sánchez debe ir a una cuestión de confianza

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El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, ha señalado este sábado que las relaciones con el Gobierno de España y con el PSOE están en un "punto crítico", al tiempo que ha considerado que el presidente de España, Pedro Sánchez, debería ir a una cuestión de confianza.

Toledo, en el Consejo Político Nacional (CPN) celebrado en Santa Cruz de Tenerife, ha asegurado que las relaciones con el PSOE y con el Gobierno central atraviesan "un punto crítico" tras los últimos acontecimientos en los que, resaltan, se ha producido "desplante, ninguneo y falta de respeto" hacia Canarias, sus instituciones y el Ejecutivo autonómico.

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Para el secretario de Organización de CC la "gravedad" de lo ocurrido obliga a la formación nacionalista a "analizar todos los escenarios y a actuar con la responsabilidad que exige la defensa" de Canarias.

En este marco, Toledo ha afirmado que el CPN ha facultado este sábado a la Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria para adoptar "cualquier tipo de decisión en los próximos días", en función de la evolución de los acontecimientos y de la respuesta del Gobierno del Estado.

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"Coalición Canaria no va a mirar hacia otro lado ante un Gobierno del Estado que ha cruzado líneas que nunca debió cruzar. Los próximos días serán determinantes para comprobar si el PSOE rectifica o si confirma que ha elegido el camino del desprecio institucional a Canarias", apuntilló.

De todas formas, el secretario nacional de Organización recordó que CC ya defendió hace meses que Pedro Sánchez debía someterse a una cuestión de confianza, considerando que sería "lo más conveniente" para saber "si queda legislatura o no", cuestión que vuelven a reclamar tras las investigaciones alrededor del expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.

Finalmente, CC ha mostrado su rechazo a que el Gobierno de España "utilice el traspaso de aeródromos como excusa para no" desarrollar el Estatuto de Autonomía de Canarias, ya que critican que el PSOE "pretende disfrazar de cumplimiento estatutario" una propuesta que "nada tiene que ver" con la cogestión aeroportuaria recogida en la norma institucional básica de Canarias.

"El PSOE sabe perfectamente que el Estatuto de Autonomía no habla de aeródromos, habla de cogestión aeroportuaria. Canarias no reclama titulares vacíos ni maniobras para aparentar cumplimiento, Canarias exige seriedad y respeto del Estado a esta tierra", apostilló para agregar que el Gobierno central "vuelve a buscar un atajo para no cumplir" con el archipiélago y para "evitar el desarrollo real" del autogobierno.

Toledo ha asegurado que el archipiélago "no pide privilegios, exige respeto", apuntillando que el Gobierno de España "no se atreve a hacer con Cataluña o Euskadi lo que pretende hacer con Canarias", concluyendo que los nacionalistas canarios "no" van a permitir que "se rebaje ni un milímetro" su autogobierno.

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EuropaPress

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