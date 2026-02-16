Espana agencias

El juez espera mañana a Errejón para notificarle la apertura de juicio por la presunta agresión sexual a Mouliaá

El juez Adolfo Carretero ha citado este martes a las 10.00 horas al exdiputado Íñigo Errejón para notificarle la apertura de juicio oral por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de octubre de 2021.

En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado descartó archivar el procedimiento y confirmó que tenía "por no ratificada" la renuncia de Mouliaá, que sigue "ostentando la figura de acusación particular en el presente procedimiento".

Estaba previsto que el instructor notificase de forma personal a Errejón la apertura de juicio oral en su contra la pasada semana. Sin embargo, el magistrado suspendió por "seguridad jurídica" la citación hasta que la actriz aclarase si renunciaba o no a seguir acusando al que fuera portavoz de Sumar.

Unos días antes, la actriz comunicó a través de sus redes sociales que retiraba su acusación contra Errejón asegurando que no era "una retractación", sino "un límite", y explicaba que tomaba la decisión porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola sosteniendo todo".

Sin embargo, y después de conocer que la Fiscalía solicitaba la absolución de Errejón en su escrito de conclusiones provisionales, Mouliaá anunció ante los medios de comunicación que volvería a acusar al exdiputado, calificando de "deleznable" la actuación del Ministerio Público.

Un día antes, la Audiencia Provincial de Madrid se reunió para deliberar sobre el recurso que presentó Errejón pidiendo archivar la causa. El exdiputado, en concreto, solicitó que se dejase sin efecto la resolución por la que el magistrado le procesó. El tribunal tiene todavía que pronunciarse al respecto.

PARA EL JUEZ SÍ HAY INDICIOS

Fue el pasado mes de noviembre cuando el instructor procesó a Errejón después de trece meses de investigación en los que tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al entonces dirigente a que la acompañara.

El juez consideró que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental".

La Fiscalía de Madrid, por su parte, pidió al juez que archivara la causa al considerar "insuficientes" los indicios. Además, en su escrito de conclusiones provisionales, solicitó la "libre absolución" de Errejón porque "los hechos no son constitutivos de delito".

