Abogados Cristianos recurre al TC el aval del Supremo a la eutanasia de una joven de Barcelona

La organización jurídica, representante del padre, solicita al Constitucional medidas urgentes para frenar la aplicación del procedimiento, mientras propone atención médica psiquiátrica ante un cuadro clínico grave y cuestiona la resolución de la máxima instancia judicial

En el reciente recurso presentado, la organización Abogados Cristianos argumenta que la joven de Barcelona reúne diagnósticos de trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo, ideación suicida y antecedentes de intentos autolíticos, por lo que han solicitado al Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona que se active atención psiquiátrica y psicológica especializada de forma inmediata. El objetivo de la petición es suspender cualquier intervención relacionada con la eutanasia, al menos hasta que se resuelva de fondo el procedimiento ante el Tribunal Constitucional, según informó Europa Press.

La Fundación Española de Abogados Cristianos, actuando como representante legal del padre de la joven, elevó un recurso de amparo ante el Constitucional contra la decisión del Tribunal Supremo, que previamente inadmitió el recurso de casación presentado por el padre. El padre buscaba revocar la autorización para la eutanasia de su hija, la cual se mantiene suspendida cautelarmente conforme recoge el escrito citado por Europa Press. Además, la entidad jurídica instó la adopción de medidas cautelarísimas ante el TC con el fin de frenar la aplicación del procedimiento hasta que se emita una resolución definitiva sobre el caso.

De acuerdo con el contenido del recurso recogido por el medio, Abogados Cristianos sostiene que los informes médicos anexados en el proceso acreditan la existencia de graves patologías psiquiátricas en la joven. En este sentido, la organización remarcó ante el Juzgado la necesidad de que los servicios públicos de salud intervengan rápidamente, argumentando que dichas condiciones clínicas requieren atención médica específica que, según su postura, podría influir en la capacidad de la joven para consentir la muerte asistida.

A pesar de estos argumentos, el Tribunal Supremo avaló en un auto la capacidad plena de la joven para decidir sobre la eutanasia. El alto tribunal fundamentó su decisión en la prueba practicada durante la fase judicial, incluidas valoraciones forenses y periciales emitidas por diversos profesionales médicos, según reportó Europa Press. Dichos informes concluyeron que la solicitante cuenta con las condiciones mentales necesarias para tomar la decisión de manera autónoma y consciente.

En el escrito remitido al Constitucional, Abogados Cristianos insiste en que la resolución del Supremo no tuvo en cuenta la gravedad de los diagnósticos psiquiátricos aportados por la defensa. Además, la fundación cuestionó que la autorización para la muerte asistida ignore episodios documentados de ideación y conducta suicida, lo que, apoyándose en su interpretación de los datos médicos, comprometería la evaluación de la capacidad de consentimiento.

Tras la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional y la solicitud de medidas cautelarísimas, la joven permanece a la espera de la decisión de la máxima instancia judicial, según consignó Europa Press. Mientras tanto, la entidad que representa los intereses del padre busca que se mantenga la suspensión cautelar y se garantice, desde el sistema público de salud, un abordaje especializado de la situación clínica de la paciente antes de que se adopte una resolución definitiva.

El procedimiento sigue pendientes de decisiones clave tanto en el ámbito judicial como médico, abarcando garantía de derechos fundamentales, interpretación de informes clínicos y revisión de resoluciones previas, conforme continúa documentando Europa Press.

