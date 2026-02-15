Vox se declara "totalmente dispuesto" a apoyar al PP si se decide a "renovar la política"

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha asegurado que su formación estaría "totalmente dispuesta" a apoyar al PP si los populares se deciden a "cambiar las cosas" y "renovar la política".

Así lo ha señalado Figaredo este domingo en una entrevista con El Español, recogida por Europa Press, en la que aborda el crecimiento de Vox, la vivienda, migración y posibles pactos con el PP.

Sin embargo, el portavoz de Vox ha precisado que si el PP sigue una política "continuista" y aplica medidas socialistas "pintadas de azul pero robando menos y yendo más aseados", su partido no estará de su lado. "Para eso no estamos aquí", ha apostillado y lanza un aviso a los populares. "Aquel gobierno que quiera contar con el apoyo de Vox tiene que dar un giro de 180 grados", asegura.

Por otro lado, Figaredo ha criticado al Gobierno por la gestión del accidente ferroviario de Adamuz y tilda a Sánchez de "carterista, ladrón y corrupto". "Este Gobierno es el más ladrón de la historia, corrupto hasta el tuétano. Tenemos más de 40 muertos por unas infraestructuras que han sido carcomidas por la corrupción socialista", ha sentenciado.

En relación con la migración, el portavoz de Vox aboga por levantar un muro en las fronteras de España, en Ceuta y Melilla y en Canarias para que "sólo entre aquel que la legislación permita". "No podemos tolerar que la gente siga asaltando y violentando nuestras fronteras", afirma.

En este sentido, llama a acabar con las instituciones que, a su juicio, están colaborando con la "invasión migratoria". "Existe un plan organizado de sustitución y reemplazo poblacional, en el que ha habido una serie de actores conscientes y otra serie de actores que de forma inconsciente han colaborado con ello", ha arremetido.

Asimismo, en materia económica, señala que es una "puñetera locura" que haya gente que no llegue a fin de mes aun teniendo trabajo y critica que en España "ya hay más funcionarios que autónomos". "Es un desastre", apunta y remata diciendo que, según la OCDE, los españoles son los ciudadanos más empobrecidos en los últimos 30 años. "Estamos peor que en Colombia o México", recalca.

Por último, acerca del crecimiento de Vox, Figaredo argumenta que su partido crece porque habla de las cosas "del comer" y porque mira los autónomos y pequeños empresarios a la cara y les dice que "no tiene justificación que estén asfixiados con la normativa que está aprobando Yolanda Díaz". "Crecemos porque decimos que la corrupción de este Gobierno o la invasión migratoria, con la que ha colaborado el PP durante muchos años, matan. Tenemos un discurso claro y no vamos a ir modulándolo", ha subrayado.