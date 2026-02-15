Espana agencias

Vox se declara "totalmente dispuesto" a apoyar al PP si se decide a "renovar la política"

Guardar

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha asegurado que su formación estaría "totalmente dispuesta" a apoyar al PP si los populares se deciden a "cambiar las cosas" y "renovar la política".

Así lo ha señalado Figaredo este domingo en una entrevista con El Español, recogida por Europa Press, en la que aborda el crecimiento de Vox, la vivienda, migración y posibles pactos con el PP.

Sin embargo, el portavoz de Vox ha precisado que si el PP sigue una política "continuista" y aplica medidas socialistas "pintadas de azul pero robando menos y yendo más aseados", su partido no estará de su lado. "Para eso no estamos aquí", ha apostillado y lanza un aviso a los populares. "Aquel gobierno que quiera contar con el apoyo de Vox tiene que dar un giro de 180 grados", asegura.

Por otro lado, Figaredo ha criticado al Gobierno por la gestión del accidente ferroviario de Adamuz y tilda a Sánchez de "carterista, ladrón y corrupto". "Este Gobierno es el más ladrón de la historia, corrupto hasta el tuétano. Tenemos más de 40 muertos por unas infraestructuras que han sido carcomidas por la corrupción socialista", ha sentenciado.

En relación con la migración, el portavoz de Vox aboga por levantar un muro en las fronteras de España, en Ceuta y Melilla y en Canarias para que "sólo entre aquel que la legislación permita". "No podemos tolerar que la gente siga asaltando y violentando nuestras fronteras", afirma.

En este sentido, llama a acabar con las instituciones que, a su juicio, están colaborando con la "invasión migratoria". "Existe un plan organizado de sustitución y reemplazo poblacional, en el que ha habido una serie de actores conscientes y otra serie de actores que de forma inconsciente han colaborado con ello", ha arremetido.

Asimismo, en materia económica, señala que es una "puñetera locura" que haya gente que no llegue a fin de mes aun teniendo trabajo y critica que en España "ya hay más funcionarios que autónomos". "Es un desastre", apunta y remata diciendo que, según la OCDE, los españoles son los ciudadanos más empobrecidos en los últimos 30 años. "Estamos peor que en Colombia o México", recalca.

Por último, acerca del crecimiento de Vox, Figaredo argumenta que su partido crece porque habla de las cosas "del comer" y porque mira los autónomos y pequeños empresarios a la cara y les dice que "no tiene justificación que estén asfixiados con la normativa que está aprobando Yolanda Díaz". "Crecemos porque decimos que la corrupción de este Gobierno o la invasión migratoria, con la que ha colaborado el PP durante muchos años, matan. Tenemos un discurso claro y no vamos a ir modulándolo", ha subrayado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Diez horas de rescate de un hombre atrapado con barro hasta la cintura en Málaga

Infobae

Coloridos enmascarados y cinturones de cencerros animan el carnaval ancestral zamorano

Infobae

El canadiense Kingsbury amplía su dominio en esquí acrobático con un oro en baches dual

Infobae

Montero y Bolaños protagonizarán la próxima sesión de control del Congreso ante la ausencia de Sánchez y siete ministros

Montero y Bolaños protagonizarán la

Vítor Pereira, nuevo entrenador del Nottingham Forest

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Suspenden de sueldo a un

Suspenden de sueldo a un guardia civil de Moncloa que entró al gimnasio borracho y enseñó el trasero al jefe de escoltas de Sánchez

Feijóo asegura que no tiene líneas rojas para llegar a “acuerdos puntuales” con Abascal: “PP y Vox se tienen que entender”

Políticos y caseros: uno de cada cinco diputados en el Congreso recibe ingresos por el alquiler de viviendas y locales, incluyendo Sánchez y Feijóo

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

ECONOMÍA

Air Europa volverá este martes

Air Europa volverá este martes a Venezuela después de casi tres meses sin volar al país: la ruta Madrid-Caracas se reactiva tras el levantamiento de las restricciones

La energía define quién crece

Navarra, Cataluña y el País Vasco lideran las bajas laborales mientras los jueces ‘corrigen’ los excesos de las empresas para combatirlas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid