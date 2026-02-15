Ratiu: “Tenemos unas quejas, espero que se nos escuche y necesitamos condiciones”

Madrid, 15 feb (EFE).- Andrei Ratiu, lateral del Rayo Vallecano y elegido mejor jugador de la victoria por 3-0 contra el Atlético de Madrid, expresó este domingo que su conjunto necesitaba “muchísimo” un triunfo, remarcó que “nunca” han dejado “de creer” en ellos y recordó que el equipo tiene unas “quejas” al club y necesitan “condiciones”.
“Es respetable lo que haga la afición (en su protesta contra la gestión de Raúl Martín Presa, presidente del club), nosotros queremos tenerlos siempre cerca. Sí que es verdad que hemos hecho un comunicado, tenemos unas quejas, espero que se nos escuche, poco a poco razonar y llegar a un punto, porque somos un equipo de Primera División y necesitamos condiciones. Es de beneficio mutuo, yo creo”, declaró a ‘Dazn’.
Su equipo necesitaba “muchísimo” la victoria este domingo. “Después de la semana que llevamos, nunca hemos dejado de creer, sobre todo en nosotros, y contentos de volver a ganar, tener una portería a cero y a ver si nos ayuda para salir del descenso”, afirmó.
“Nosotros veníamos con unas ideas claras de volver a recuperar esa portería a cero y, a partir de ahí, hacer daño. Sabíamos que habían jugado entre semana, venían cansados, muchos cambios, nuestro trabajo lo hemos hecho bien y hemos sido buenos en las dos áreas, que es lo que quizá nos está faltando este año”, añadió.
Ratiu e Ilias Akhomach formaron una dupla desbordante por la banda derecha. “Ya lo conocía de antes, nos llevamos bien y luego tenemos ‘feeling’ en el campo. Siempre creemos que podemos hacer daño por la banda derecha”. EFE