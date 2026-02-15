Espana agencias

Ratiu: “Tenemos unas quejas, espero que se nos escuche y necesitamos condiciones”

Guardar

Madrid, 15 feb (EFE).- Andrei Ratiu, lateral del Rayo Vallecano y elegido mejor jugador de la victoria por 3-0 contra el Atlético de Madrid, expresó este domingo que su conjunto necesitaba “muchísimo” un triunfo, remarcó que “nunca” han dejado “de creer” en ellos y recordó que el equipo tiene unas “quejas” al club y necesitan “condiciones”.

“Es respetable lo que haga la afición (en su protesta contra la gestión de Raúl Martín Presa, presidente del club), nosotros queremos tenerlos siempre cerca. Sí que es verdad que hemos hecho un comunicado, tenemos unas quejas, espero que se nos escuche, poco a poco razonar y llegar a un punto, porque somos un equipo de Primera División y necesitamos condiciones. Es de beneficio mutuo, yo creo”, declaró a ‘Dazn’.

Su equipo necesitaba “muchísimo” la victoria este domingo. “Después de la semana que llevamos, nunca hemos dejado de creer, sobre todo en nosotros, y contentos de volver a ganar, tener una portería a cero y a ver si nos ayuda para salir del descenso”, afirmó.

“Nosotros veníamos con unas ideas claras de volver a recuperar esa portería a cero y, a partir de ahí, hacer daño. Sabíamos que habían jugado entre semana, venían cansados, muchos cambios, nuestro trabajo lo hemos hecho bien y hemos sido buenos en las dos áreas, que es lo que quizá nos está faltando este año”, añadió.

Ratiu e Ilias Akhomach formaron una dupla desbordante por la banda derecha. “Ya lo conocía de antes, nos llevamos bien y luego tenemos ‘feeling’ en el campo. Siempre creemos que podemos hacer daño por la banda derecha”. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Govern e Iglesia catalana firmarán un convenio de cesión de inmuebles para vivienda social

Infobae

Cardona, Alonso y el equipo olímpico de esqui montaña llegan este lunes a Bormio

Infobae

Renfe e Iryo reestablecen hoy el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Renfe e Iryo reestablecen hoy

Iñigo Pérez: "Pese a ganar es un día triste, no podemos aislarnos de la realidad"

Infobae

Jana Cid vuelve a lo más alto del podio tras superar una grave lesión

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ya circulan los primeros AVE

Ya circulan los primeros AVE entre Madrid y Sevilla tras concluir las reparaciones y las pruebas de la vía un mes después del accidente de Adamuz

El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil con IA

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te han mentido diciendo que las cajas de cambios automáticas no necesitan mantenimiento”

Cinco menores de edad fallecen en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

ECONOMÍA

España afronta su mayor crisis

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

Las aerolíneas restablecen los vuelos directos entre España y Venezuela tras dos meses de interrupción: fechas clave

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027