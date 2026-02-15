Mañueco defiende que el partido se juega en CyL y asegura que aspira a ganar y a subir en votos y en escaños

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reiterado su intención de renovar el perfil de sus listas electorales y de avanzar hacia un futuro en el que la participación de jóvenes y nuevas figuras ocupe un lugar preponderante en los comicios autonómicos del 15 de marzo. En una entrevista concedida a Europa Press y reproducida por el medio, Fernández Mañueco señaló que la configuración de las candidaturas incorpora a personas menores de 35 años en todas las provincias, así como a independientes provenientes de distintos sectores, con la finalidad de nutrir al partido de nuevas perspectivas, además de asegurar que siete de las nueve listas cuentan con mujeres a la cabeza con experiencia profesional y política.

El medio Europa Press detalló que Fernández Mañueco se refirió a estos cambios como parte de un proceso orientado a la renovación y a la búsqueda de un equipo capaz de responder a los retos actuales de la comunidad. Explicó que la apuesta pasa tanto por ofrecer oportunidades a quienes se suman ahora al proyecto político como por mantener un espacio para figuras con experiencia, citando como ejemplo al catedrático José María Eiros, especialista en microbiología, incluido como número dos en la lista por Valladolid.

Desde la perspectiva del líder 'popular', los comicios programados para el 15 de marzo representan una oportunidad para examinar los asuntos internos de Castilla y León, dejando claro que la campaña electoral se centra en problemáticas y objetivos propios de la región. Según publicó Europa Press, Fernández Mañueco subrayó la importancia de que el debate y la atención se concentren en el presente y el futuro de la comunidad autónoma, afirmando: "En términos deportivos, el partido lo vamos a jugar en nuestra tierra y por lo que ocurre en nuestra tierra". Manifestó asimismo su deseo de incrementar el respaldo en votos, porcentaje y escaños, señalando que su objetivo reside en obtener la mayor confianza posible de la ciudadanía.

Sobre las presiones derivadas de los recientes resultados del Partido Popular en Extremadura y Aragón, donde el partido logró mantener ventajas a pesar de descensos en escaños o votos y a la subida de Vox en representación parlamentaria, Fernández Mañueco defendió en declaraciones recogidas por Europa Press que la única posibilidad de formar gobierno en ambas regiones corresponde a los candidatos del PP. Insistió en que la decisión última reside en los votantes de Castilla y León, invitando a la población a participar en las elecciones con tranquilidad y depositando la confianza en la voluntad popular.

El dirigente señaló que la actual campaña supone la tercera de su carrera y la segunda en la que concurre como líder del PP en solitario. Detalló Europa Press que Fernández Mañueco acude a la cita electoral con un proyecto orientado a situar a Castilla y León entre las tres primeras comunidades en calidad de vida, apoyándose en el lema “menos ruido y más nueces” para reivindicar la atención a las prioridades y necesidades concretas de la región. Recordó que la comunidad cuenta con más de 94.000 kilómetros cuadrados, nueve provincias y 2.248 municipios a los que pretende acercarse durante la campaña.

Hasta el 15 de marzo, Mañueco recorrerá ciudades y pueblos para presentar sus propuestas y mantener el contacto directo con los habitantes de la comunidad. Destacó, según reportó Europa Press, que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará activamente en la campaña electoral. Junto a él, otros dirigentes de relevancia nacional y autonómica, como Alfonso Rueda, Isabel Díaz Ayuso, Ester Muñoz o Alicia García, estarán presentes en diferentes actos en el territorio regional.

Ante la posible influencia de la presencia de líderes nacionales, Mañueco ha sostenido, según relató Europa Press, que la implicación de estas figuras “suma” fuerzas en la campaña. Expresó el deseo de que, pese al peso del panorama político nacional, el debate y las propuestas sigan fielmente orientadas a los intereses y aspiraciones de Castilla y León. Además, anunció que el cierre de campaña en la región se realizará con la intervención de Feijóo, aunque aún no está definido el municipio donde tendrá lugar este evento.

En relación a los incendios forestales que durante el verano anterior afectaron de forma significativa a distintos puntos de la comunidad, Fernández Mañueco, en declaraciones recogidas por Europa Press, afirmó que circunstancias meteorológicas excepcionales provocaron situaciones inéditas con múltiples focos de fuego, algunos de los cuales fueron intencionados. Apuntó que la respuesta institucional fue inmediata y relató que cerca de cien aeronaves participaron en las labores de extinción. Según explicó, las ayudas para agricultores y ganaderos llegaron antes de concluir agosto, sin que los afectados tuvieran que solicitarlas previamente.

El presidente regional recordó, según la agencia Europa Press, que el refuerzo de los servicios contra incendios figura entre las prioridades de su gobierno, extendiendo la duración del operativo público y reconociendo formalmente el papel del bombero forestal. Además, señaló que se están destinando recursos a las diputaciones provinciales para la creación de anillos de seguridad en los municipios, en previsión de futuros episodios de riesgo.

Fernández Mañueco defendió, como detalló Europa Press, que su gobierno en solitario tras la salida de Vox de la coalición en julio de 2024 aportó mayor estabilidad y eficacia a la gestión pública. Atribuyó las dificultades encontradas para aprobar presupuestos o medidas específicas, como los decretos sobre incendios o la ley de atención integral a las víctimas de violencia de género, a la coincidencia de votos entre PSOE y Vox, argumentando que ambas formaciones han bloqueado por intereses electorales aquellos proyectos promovidos por la Junta.

El horizonte inmediato para Fernández Mañueco es la cita del 15 de marzo, fecha tras la cual pretende evaluar el mandato ciudadano y adaptar su plan de gobierno al respaldo recibido en las urnas, según especificó a Europa Press. El candidato del PP insistió, según la agencia, en la importancia de que el foco de la campaña repose estrictamente sobre los asuntos y las prioridades de Castilla y León, al margen del “ruido” y los debates externos al territorio autonómico.