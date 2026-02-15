Espana agencias

La Confederación del Ebro sigue dos crecidas en paralelo en la cabecera y el tramo medio

Zaragoza, 15 feb (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) mantiene el seguimiento de dos crecidas en paralelo en el río, una en la zona de cabecera que se calcula que llegue a Logroño esta tarde con entre 800 y 900 metros cúbicos por segundo y otra que está teniendo lugar en el tramo medio del Ebro, por las aportaciones principalmente del Arga y el Ega.

La crecida que procede de la cabecera, de los ríos burgaleses y de Álava, sobre todo, ha registrado ya el máximo en Miranda de Ebro sobre las 5.30 horas de este domingo con unos 440 m3/s de caudal. Se está desplazando por el eje del Ebro y se calcula que llegue a Logroño a lo largo de esta tarde.

En cuanto a la parte media del Ebro, la crecida se deriva de las aportaciones de los ríos Arga y Ega, principalmente, e Irati y Aragón.

Según informa la CHE en un comunicado, las crecidas están ahora en la parte baja del Arga, en la estación de Funes, y en el Ega, en la estación de Andosilla, aunque la  tendencia de aforo de ambas es descendente. En cuanto a los ríos Irati y Aragón, todas las estaciones de aforo están descenso.

Esta crecida se refleja en la estación de Castejón, que actualmente registra unos 1.700 metros cúbicos por segundo y alcanzará su máximo esta tarde con entre 1.800-1.900 m3/s, aunque se mantiene "cierta incertidumbre" porque depende de cuando marque su máximo el Arga en Funes, ha explicado la CHE.

Desde el organismo de cuenca se mantiene el seguimiento de la avenida y sí que hay previsión de precipitaciones que empezarían a darse en la tarde de hoy y durante toda la noche y que podrían generar una nueva crecida.

Por ello, recomienda a los usuarios hacer el seguimiento del episodio en la web https://www.saihebro.com/homepage/estado-cuenca-ebro, donde pueden consultarse los datos de precipitación observada, niveles y caudales observados y previstos en las estaciones de aforo y evolución de la reserva embalsada en las presas de la cuenca del Ebro. EFE

