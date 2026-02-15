Estabilizado y sin focos activos el incendio en el paraje de Cabo Tiñoso (Murcia)

Murcia, 15 feb (EFE).- El incendio forestal en Cabo Tiñoso, en Cartagena (Murcia) ha quedado estabilizado y no tiene focos activos, según han informado el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en su cuenta de X, y el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

"Técnico de Extinción informa que el incendio se encuentra estabilizado, evoluciona favorablemente, no existiendo focos activos", ha informado el 112 en una breve nota.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha indicado que en el operativo de extinción trabajan un centenar de personas, a los que ha dado las gracias.

"El incendio forestal en Cabo Tiñoso ya está estabilizado. Gran labor del centenar de profesionales que forman el operativo activo desde anoche y que continúa trabajando hasta su completa extinción. Gracias por vuestro esfuerzo", ha escrito López Miras.

La evolución del incendio, que afecta a una zona despoblada de matorral bajo y de difícil acceso, se había ralentizado al amaninar el viento desde las 7:00 horas de este domingo.

Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena trabajan en la zona, así como efectivos de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, agentes medioambientales y brigadas forestales de la Comunidad Autónoma.

A este contingente se han sumado desde primera hora dos helicópteros de la Comunidad Autónoma con base en Alcantarilla y La Pila, que se han desplazado a la zona afectada con una brigada helitransportada. EFE