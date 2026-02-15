Bolaños afirma que "Feijóo por fin habla claro y dice las mismas cosas que Vox": "Caretas fuera"

El pronunciamiento de Alberto Núñez Feijóo en favor de acuerdos selectivos entre el Partido Popular (PP) y Vox ha intensificado las declaraciones por parte del actual Gobierno, quienes sostienen que la propuesta del líder popular demuestra la desaparición de diferencias reales entre ambas formaciones. Según informó Europa Press, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, difundió este domingo un mensaje en la red X donde interpretó las palabras de Feijóo como la asunción explícita de las posiciones de Vox por parte del PP, asegurando que "Feijóo por fin habla claro y dice las mismas cosas que Vox. Quiere una España en blanco y negro. Caretas fuera". Esta declaración acompañó una imagen vinculada a la entrevista de Feijóo publicada por el periódico El Mundo.

El medio Europa Press detalló que en esa entrevista, el presidente del PP dejó constancia de que su partido no establece barreras para acordar con Vox, argumentando que, especialmente tras las elecciones autonómicas celebradas en Extremadura y Aragón, la voluntad del electorado señala un mandato para que el PP encabece ambos gobiernos apoyándose en Vox. Feijóo manifestó en la publicación: "Por tanto, el Partido Popular tiene que facilitar el cambio que ha salido de las urnas. Y esto es lo que vamos a trabajar", refiriéndose al propósito principal de estas negociaciones.

Feijóo también especificó en sus declaraciones que para el establecimiento de pactos será determinante preservar los principios de "responsabilidad y proporcionalidad". El líder del PP precisó que, si su formación consigue en las urnas "el doble o el triple" de escaños que Vox, "lo lógico es que cualquier acuerdo respete esa proporcionalidad", según recogió El Mundo.

Europa Press también informó sobre la respuesta de Patxi López, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, quien a través de una columna publicada en El Huffington Post, amplió el alcance de las críticas al PP. En su análisis, López argumentó que "el PP hoy habla como Vox, repite sus consignas, copia sus ideas y gobierna con ellos allí donde puede", interpretando así la acción política de Feijóo como una asimilación de los postulados de la ultraderecha europea y un alejamiento de la línea política tradicionalmente moderada del PP.

El artículo de Patxi López recogido por Europa Press señala el rechazo de Feijóo a la regularización de migrantes como un ejemplo de esa convergencia entre el PP y Vox, planteando también que el clima político en España se ve tensado por la actitud de los populares. López sostuvo que el PP promueve "insultos constantes desde su bancada, campañas electorales cuya estrella es un grupo que añora volver al 36 y discurso a los jóvenes de quien acosa a periodistas y diputados", concluyendo que el modelo es ya "indistinguible del de la ultraderecha".

En la misma línea, López criticó la ausencia de alternativas en el programa del Partido Popular, afirmando que detrás de Feijóo "no hay ideas ni proyecto ni alternativa, sólo el ataque permanente, el insulto y el bulo", según la columna recogida por Europa Press.

Ante la nueva disposición del PP a entrar en acuerdos con Vox, tal como reportó el periódico El Mundo, Feijóo aclaró que el grado de representación electoral servirá como base para la distribución de responsabilidades dentro de los posibles gobiernos. La formación que obtenga mayor peso parlamentario tendría, según las palabras del propio Feijóo, un liderazgo asegurado en la toma de decisiones, sumando responsabilidad y proporcionalidad como elementos a respetar en la estructuración de posibles pactos con Vox.

De este modo, el escenario político tras las recientes elecciones autonómicas se traduce, según el análisis recogido por medios como Europa Press y El HuffPost, en una visibilidad renovada de los acuerdos PP-Vox, en un contexto donde el propio Feijóo insiste en que se trata de dar cumplimiento al mandato surgido de las urnas. Las reacciones al cambio discursivo del líder popular muestran una intensificación de las críticas por parte del PSOE tanto en declaraciones institucionales como en artículos de opinión, subrayando la percepción de que PP y Vox presentan hoy posturas indistinguibles respecto a gobernabilidad y políticas clave.