69-76. El Baskonia acaba con racha del Surne pero paga un caro precio en forma de lesiones

Bilbao, 15 feb (EFE).- El Kosner Baskonia ganó al Surne Bilbao en el derbi vasco de Miribilla (69-76) y acabó con la racha de diez victorias consecutivas del equipo vizcaíno, pero pagó un carísimo precio en forma de lesiones que sufrieron durante el partido tres de sus jugadores.

Khalifa Diop, Rodion Kurucs y Markus Howard abandonaron la pista lesionados y se sumaron a la baja de última hora de Luwawu-Cabarrot en un partido muy igualado que el cuadro vitoriano empezó a decidir a su favor en el tramo final del tercer cuarto.

Por parte local Martin Krampelj (16 puntos y 5 rebotes), Aleix Font (15 y 5) y Melwi Pantzar (9 y 9) mantuvieron vivos casi hasta el final a los 'hombres de negro ' en un día aciago de sus dos americanos, Justin Jaworski y Darrun Hilliard, que no anotaron y sumaron una valoración negativa de -26 (-12 y -14).

Trent Forrest (12 y 8) y Eugene Omoruyi (15 y 5) lideraron a los de Paolo Galbiati en el trabajadísimo triunfo de un conjunto vitoriano que aguó la fiesta de celebración de los 500 partidos de Jaume Ponsarnau en los banquillos de la ACB.

El partido comenzó torcido para el Baskonia con la lesión de rodilla de Diop en el salto inicial. Quizás por ello los locales tardaron en entrar en el encuentro (4-0), pero rápidamente se metieron en faena en un primer cuarto de alternativas y rachas (4-7 y 10-7) con poco acierto en ataque para ambos (14-13).

En el segundo la energía de Krampelj, bien respaldado por el acierto de Font, encendió la mecha para el Surne, que enganchó un parcial de 13-0 (13-22 a 29-22) que prendió Miribilla y permitió a los locales llegar al descanso con ventaja (36-30).

Tras el intermedio, el Baskonia pudo por fin correr y empezaron los problemas para el Surne Bilbao. La marcha extra que metieron los visitantes abrió una brecha de ocho puntos (43-51) que suturó Font para que su equipo encarara los diez minutos finales con el partido abierto.

Pero los locales fueron pagando el esfuerzo y la nula aportación de sus americanos ante un Baskonia muy sólido. Ni las lesiones de Kurucs y Howard frenaron la inercia ganadora de los de Galbiati a pesar del instinto de supervivencia del Bilbao que le llevó a colocarse a seis puntos a treinta segundos.

- Ficha técnica:

69.- Surne Bilbao (14+22+12+21): Frey (4), Normantas (5), Hilliard (-), Krampelj (16), Hlinason (10) -quinteto inicial- Pantzar (9), Jaworski (-), Bagayoko (3), Petrasek (7) y Font (15).

76.- Kosner Baskonia (13+17+21+25): Forrest (12), Howard (4), Kurucs (9), Radzevicius (11), Diop (-) -quinteto inicial- Diakité (12), Villar (2), Omoruyi (15), Spagnolo (11), Frisch (-) y Joksimovic (-).

Árbitros: Jordi Aliaga, Francisco Araña y Andrés Fernández. Eliminaron por cinco faltas a Omoruyi (m.38).

Incidencias: Partido de la vigésima jornada de la Liga Endesa disputado en el Bilbao Arena con 9.602 espectadores en las gradas. El técnico local, Jaume Ponsarnau, cumplió 500 encuentros en la ACB. EFE

