26-31. Ciudad Real acaba con la racha como local del Horneo y sella la permanencia

Alicante, 24 abr (EFE).- El Caserío Ciudad Real ha asegurado la permanencia tras asaltar el Pitiu Rochel y acabar con la racha como local del Horneo Alicante en un duelo entre dos de los equipos recién ascendidos y revelación del campeonato.

El conjunto manchego fue superior durante todo el encuentro y tuvo en su portero, el argentino Santiago Giovagnola, el elemento diferencial, sobre todo en los últimos minutos.

El Caserío Ciudad Real aprovechó las imprecisiones en ataque del Horneo Alicante para tomar el mando del partido desde el primer instante.

El técnico local, Roi Sánchez, se vio obligado a parar el partido en el minuto 11 ante la escapada de su rival, que dominaba el marcador por 3-6.

El equipo alicantino logró reaccionar tras el tiempo muerto, aunque fue un espejismo, ya que de nuevo los errores y las precipitaciones permitieron al Ciudad Real retomar el control antes del descanso, al que se llegó con el resultado de 11-14.

Tras un intercambio de goles en los primeros minutos del segundo periodo, el Horneo Alicante logró equilibrar el juego y empatar el marcador (17-17) en el minuto 38, pero fue entonces cuando emergió la figura de Giovagnola.

El portero argentino frenó en seco la reacción alicantina y dio aire a su equipo, que aprovechó la coyuntura para ampliar su ventaja (22-26) a cuatro minutos del final.

El joven guardameta del Horneo, Failde, dio un hilo de esperanza a su equipo en los últimos minutos, pero de nuevo las precipitaciones y las paradas de Giovagnola marcaron la diferencia para el conjunto manchego.

Ficha técnica:

26 Horneo Alicante (11+15): Domenech; Robledo (3), Borragán (4), Torriko (2), Montoya (5), Parker (3) y Teixeira -siete inicial- Méndez (2), Oliver (1), Augusto Moreno, Escobedo, Barreto (6, 3 p), Dimitrievski, Hamza, Sancho y Failde (ps).

31 Caserío Ciudad Real (14+17): Giovagnola; Javier Domingo (6), Sergio López (3), Albizu (5), Romanillos (1), Pedro Sosa (1) y Casares (2) -siete inicial- Linhares, Alonso Moreno (4, 3 p), Palomeque, Mínguez, Poladura (2), Gull (1), Pérez de Inestrosa (2 p), Álvaro Morales (ps) y Torres (4).

Marcador cada cinco minutos: 2-3, 3-5, 6-8, 9-9, 10-11, 11-14 -descanso- 14-16, 18-18, 19-21, 20-23, 23-26 y 26-31.

Árbitros: Soria Fabián (Comité valenciano) y Rosendo López (Comité gallego). Excluyeron dos minutos a Oliver (2), Hamza, Augusto Moreno y Parker por el Horneo Alicante y a Pedro Sosa (2) y Albizu por el Caserío Ciudad Real.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 26 de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el pabellón Pitiu Rochel ante 1.456 espectadores. Javier Borragán recibió en los prolegómenos del partido el trofeo al MVP (jugador más valioso) del pasado mes de marzo. EFE