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Xavi Pascual: "Siempre nos ha faltado alguna cosa para darle la vuelta al partido"

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Redacción deportes, 24 abr (EFE).- El técnico barcelonista Xavi Pascual ha asegurado tras la derrota de su equipo en Mónaco (79-70), que supone la eliminación en la Euroliga, que su equipo "siempre le ha faltado alguna cosa" para darle la vuelta al partido tras un mal inicio y la lesión de Tomas Satoransky.

"Todo se decidió en el primer cuarto (26-14), no jugamos bien y además Satoransky se lesionó. Perdimos el control del partido en ataque y en defensa, nos quedamos paralizados, sin reaccionar. Después en la segunda parte ya fuimos completamente otro equipo, volvimos al partido y tuvimos ocasiones de ganar, pero no acertamos en dos o tres ocasiones desde el triple", ha valorado.

Pascual ha comentado que la cara de su equipo en la segunda mitad "ha sido diferente", pero que en la primera no ha tenido ni físico ni mentalidad para competir.

"Además Satoransky se nos ha lesionado, hemos perdido el norte y nos ha costado entrar en el partido, pero lo hemos conseguido en la segunda parte, jugando diferente con Darío (Brizuela) y Juani (Marcos)", ha dicho.

El técnico azulgrana ha comentado que Satoransky ha sufrido una lesión en la espalda. "Lo hemos intentado pinchar. Ha intentado seguir, pero no podía y era complicado entrar emocionalmente en el partido", ha insistido.

Su valoración de la Euroliga, después de dirigir al equipo en los últimos meses, es que al Barça le han pasado "muchísimas cosas". "Nos hemos dejado dos o tres victorias que deberíamos tener en otras circunstancias. Siempre hemos ido a remolque, nos hemos tenido que reinventar muchas veces, físicamente hemos caído muchas veces por las lesiones y hemos entrado en la recta final con problemas", ha insistido.

Recuerda que su equipo pudo ganar en Kaunas, pero perdió en un final ajustado, perdió por lesión a Satoransky y eso lo arrastró emocionalmente con tres derrotas seguidas. "Nos recuperamos contra Bayern y Estrella Roja, pero hoy no nos daba para más", ha admitido.

Ahora todos los esfuerzos del equipo estarán centrados en la ACB: "En 36 horas jugaremos contra Baskonia, no será fácil. Tenemos que recuperarnos. Nos quedan siete partidos en la ACB y tenemos que obtener la mejor clasificación posible para arrancar en la mejor situación para el play off, pero será difícil", ha insistido. EFE

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