España presentará su candidatura para albergar el Mundial de rugby de 2035

Madrid, 24 abr (EFE).- La Real Federación Española de Rugby (RFER) anunció viernes, durante la gala de nacional de este deporte, que presentará su candidatura para albergar el Mundial de 2035.

Con un vídeo promocional, España ha dado a conocer las virtudes del país para poder acoger la máxima competición internacional de rugby así como la capacidad organizativa, su infraestructura y su papel estratégico en el desarrollo del ecosistema del rugby mundial.

El presidente de la RFER, Juan Carlos Martín "Hansen", puso de relieve el crecimiento del rugby español y espera que para el 2035 "pueda estar compitiendo con Francia o los All Blacks".

Además, anunció un amistoso ante Gales en Cardiff para preparar la próxima cita mundialista en la Copa del Mundo de Australia 2027 en donde espera que la selección pueda cumplir con la dura tarea de pasar de la fase de grupos.

Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, así como el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, subrayaron la relevancia del proyecto y su impacto potencial a nivel deportivo, económico y social.

La figura de José María Epalza, ex-capitán de Los Leones y con más de 50 años de rugby a sus espaldas, fue la que acaparó todas las ovaciones tras recibir el reconocimiento "Corazón de León". EFE