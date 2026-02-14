Urdiales, Aguado y 'El Mene', una oreja en Ciudad Rodrigo (Salamanca); Talavante, de vacío

Ciudad Rodrigo (Salamanca), 14 feb (EFE).- Los diestros Diego Urdiales y Pablo Aguado y el novillero 'El Mene' han cortado una oreja cada uno en el primer festejo del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo (Salamanca), mientras que Alejandro Talavante se ha ido de vacío.

Han lidiado novillos de la ganadería de Talavante, que han dado un buen juego.

En el primero de la tarde, Diego Urdiales ha cumplido con una faena de mérito, deslucida por el viento, pero que le ha valido para cortar una oreja.

Talavante ha mostrado repertorio con ambas manos para lidiar al segundo novillo de la tarde, que ha embestido con insistencia, aunque la faena ha quedado ensuciada por el descabello y ha recibido aplausos.

En el tercer novillo de la tarde, Pablo Aguado ha realizado una lucida faena, marcada por elegantes naturales, que le han valido una oreja.

Por último, 'El Mene' ha lidiado a un buen cuarto de la tarde, con una faena larga y cargada de lances con mucho gusto, que le han deparado una oreja.

El coso rectangular de madera instalado en la plaza Mayor de Ciudad Rodrigo ha registrado un lleno en una tarde ventosa y fría, pero soleada.

Los asistentes han guardado un respetuoso minuto de silencio para recordar al hombre de 65 años que murió anoche corneado en la primera capea de estos carnavales, que hasta el martes suman encierros y desencierros tradicionales, con la asistencia de decenas de miles de visitantes.EFE