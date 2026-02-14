Espana agencias

Un nuevo temporal de viento corta carreteras y paraliza el norte y el sur de Cataluña

Guardar

Barcelona, 14 feb (EFE).- Un nuevo temporal de viento, el segundo en 48 horas, con rachas que han superado los 160 kilómetros por hora en el Empordà (Girona) y los 140 en el delta del Ebro, ha cortado carreteras y ha paralizado buena parte de la actividad en el norte y en el sur de Cataluña en una "compleja jornada" en la que no se han registrado heridos.

Protección Civil ha mandado a primera hora de esta noche un comunicado a los ayuntamientos del delta del Ebro y de la comarca del Ripollès (Girona) en el que se recomienza que se eviten los desplazamientos y las actividades en el exterior en las próximas horas.

A los ayuntamientos del Prepirineo, Pirineo y del Alt Empordà (Girona) ha remitido otro comunicado en el que levanta las restricciones de movilidad, si bien sigue pidiendo prudencia, ya que el temporal ha bajado de intensidad pero no ha acabado, según han informado a EFE fuentes de Protección Civil.

Las rachas de aire huracanado, que por la mañana ha alcanzado los 147 kilómetros por hora en Mas de Barberans (Tarragona), han ocasionado diversos accidentes en la autopista AP-7, donde un camión ha quedado volcado en la calzada a la altura de Vandellòs, lo que ha obligado a cortar el tráfico en sentido Francia, medida que previsiblemente continuará hasta mañana.

También está cortada la circulación en un carril de la A-7, igualmente en Vandellòs, por el accidente de otro camión.

El viento ha llevado, igualmente, a cortar el tráfico ferroviario en el corredor del Mediterráneo y ha afectado la circulación de trenes en la línea de Rodalies R-16, entre las estaciones de Tortosa, L'Aldea y Amposta, también en el Ebro, y en la RT1.

Desde la tarde de ayer, cuando se lanzó un aviso rojo en los extremos norte y sur de Cataluña, el teléfono de emergencias ha atendido unas 800 llamadas relacionadas con incidentes de este temporal, y los bomberos han realizado unos 700 servicios.

La mayoría de los incidentes ha estado relacionada con caída de árboles, cables, mobiliario urbano, desprendimiento en tejados y en instalaciones de placas solares.

En la zona del delta del Ebro, el viento ha cortado en diversos municipios el suministro eléctrico, una incidencia que esta noche afecta todavía a unos 900 abonados. También hay cortes en el servicio de internet en la comarca del Ripollès (Girona), y en municipios de Tarragona como Salou.

En Tortosa, el viento ha derribado el muro de una casa abandonada ubicada en la calle Major, y en La Sènia ha levantado la cubierta de un pabellón municipal.

El fuerte viento de mistral, además, ha empujado el agua del mar a los campos de arroz de la margen izquierda de la desembocadura del río Ebro, donde se ha perdido toda la cosecha, por lo que los agricultores pedirán la declaración de zona catastrófica.

El secretario de la Comunitat de Regants de la margen izquierda del delta, Toni Domingo, ha informado a EFE de que el mar ha entrado un kilómetro tierra adentro tras romper las defensas y que la situación creada por este temporal "es del nivel del Gloria", en el año 2020.

En el Pirineo, cinco personas han tenido que ser rescatadas por un alud en la Vall d'Aran (Lleida), aunque no han resultado heridas.

Esa fuerza del viento ha derribado en Roses (Girona) la inmensa bola que protege el radar de vigilancia aérea del Acuartelamiento Aéreo y Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 4 (EVA4), suceso que no ha provocado heridos.

El temporal ha llevado también a numerosos ayuntamientos a suspender o modificar los desfiles de carnaval previstos para hoy, entre ellos los de Roses y Llança, en Girona; los de Tortosa y Flix, en Tarragona, y el de Berga (Barcelona).

La previsión del servicio Meteocat es que este temporal de viento irá perdiendo fuerza en las próximas horas, si bien seguirá habiendo zonas con rachas fuertes hasta el domingo. Cataluña registra también un temporal de mala mar en la costa norte y de nieve en la vertiente norte del Pirineo. EFE

(Video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La comunidad islámica Annour de Ripoll destituye al imán denunciado por agresión sexual

Infobae

La austríaca Janine Flock, campeona olímpica de skeleton a los 36

Infobae

Hodgkinson se pone a tiro del récord del mundo de los 800

Infobae

Carlsen y Caruana, a la final para ser el primer campeón mundial de ajedrez estilo libre

Infobae

Muere un hombre al ser arrollado su vehículo por un tren en Talavera de la Reina (Toledo)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres cosas que debes saber

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

ECONOMÍA

El libre comercio de Sánchez

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa