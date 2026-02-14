Sumar teme que el PSOE asuma "discursos de ultraderecha" tras la multirreincidencia y explore una gran coalición con PP

El portavoz de Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha expresado su preocupación por el apoyo del PSOE junto a toda la derecha y ultraderecha de la Cámara a la ley de multirreincidencia impulsada por Junts, y espera que "no se deje llevar por la presión" de las ideas de ultraderecha y se distancie de las políticas de progreso" frente a la "tentación" de firmar una gran coalición con el PP.

En una entrevista en el programa 'Parlamento' de 'RNE' recogida por Europa Press, Santiago ha tildado de "ineficaz y muy mal orientada" la reforma penal sobre multirreincidencia porque "no se puede intentar combatir delitos que son situaciones de exclusión social llenando las cárceles de gente y eludiendo las medidas sociales mínimas".

Así, ha subrayado que existen medidas en la legislación actual, como "órdenes de alejamiento que se pueden aplicar perfectamente sin necesidad de tener que modificar el Código Penal" y ha asegurado que "intentar matar moscas a cañonazos no procede".

Santiago ha advertido de que la reforma contempla sanciones de hasta tres años de cárcel por un robo de un teléfono móvil y ha señalado que esa misma pena es el máximo previsto en el Código Penal para delitos de cuello blanco, como delitos societarios o defraudaciones en precios públicos.

Asimismo, sostiene que la reforma "va a llenar las cárceles de personas en situación de exclusión" y que se van a "congestionar los ya congestionados Juzgados de lo Penal" al complicarse el procedimiento y alargarse los juicios, lo que, a su entender, dificultará la aplicación de sanciones.

OJO A LA SATURACIÓN DE LAS CÁRCELES

Ha recordado que en 2015 una reforma del Gobierno del PP en esta línea endureció las sanciones y el resultado fue que se incrementaron los internos, mientras que en 2022 el Gobierno de coalición aprobó una reforma que combinaba medidas penales y sociales y se produjo "una reducción absoluto de este tipo de infracciones", con un descenso del 4% en delitos contra el patrimonio en 2024 y "de los hurtos que descendieron un 2 y pico por ciento".

El portavoz de IU ha defendido combinar medidas penales de resocialización y medidas de apoyo social para este tipo de delincuentes y ha señalado que es complicado gastar el dinero que cuesta cada preso "en cárceles y no gastártelo en formación profesional" en un momento en que, según ha dicho, se están limitando al máximo las plazas de Formación Profesional.

Sobre el apoyo del PSOE a esta medida, Santiago ha afirmado que le preocupa porque considera que se trata de "la estrategia de la ultraderecha de generar un problema convertir un problema que existe pero magnificarlo" y difundir discursos como que "no se puede salir a la calle sin que te roben el teléfono móvil" o que esto ocurre porque "hay mucho extranjero en el país".

Ha calificado ese planteamiento como "discursos racistas que no se pueden expandir" y le parece "fatal" que el PSOE "entre a darlos dar pábulo".

Santiago ha recodado que Vox aplaudió que se aprobaran sus medidas en la Cámara y ha advertido de que cuando se "magnifica un problema y no se buscan medidas adecuadas", se disparan los votos a la ultraderecha porque la gente "cree que esos problemas solo se pueden combatir con mano dura, cuando ni esos problemas son tales dimensiones ni combatirlos con mano dura es la solución".

"LAMENTABLE Y ESTÉRIL" SI NO CAMBIA LA RELACIÓN JUNTS-PSOE

El parlamentario de Sumar ha calificado de "más lamentable todavía y más estéril" la situación si el apoyo a la ley de multirreincidencia impulsada por Junts "no cambia nada" su relación con el PSOE.

Por todo ello, ha reconocido que le preocupa que se pueda estar ante un intento de "editar la gran coalición de Alemania", es decir, que el PSOE "tenga la tentación de llegar a acuerdos con el PP y volver a las políticas neoliberales que tanto daño han causado a las mayoría sociales".

Preguntado por si las diferencias de Sumar con el PSOE pueden ir a más, Santiago ha asegurado que espera que "no se distancie de las políticas de progreso, de las políticas de expansión de derechos y sobre todo de políticas eficaces" y que "no se deje llevar por la presión cultural, política e ideológica de las ideas de la ultraderecha".

El dirigente de IU ha puesto como ejemplo la creación de una oficina antiokupación en Córdoba que, según ha indicado, no ha recibido "una sola denuncia". A su juicio, solo ha servido para que "las empresas de alarma se forren". Por ello, ha insistido en que espera que el PSOE "no caiga en esa dinámica, no compre los discursos de la ultraderecha, no se ponga a dar apoyo para hacer políticas propias de la ultraderecha que son ineficaces".