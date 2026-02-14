Espana agencias

Satriano contesta a Pau Navarro: "Esto es fútbol y esto es así"

Guardar

Getafe (Madrid), 14 feb (EFE).- Martín Satriano, delantero uruguayo del Getafe, contestó al defensa del Villarreal Pau Navarro, que criticó la actitud de los jugadores del conjunto azulón durante el choque entre ambos equipos y la permisividad del árbitro: "Esto es fútbol y esto es así".

En declaraciones a DAZN, el autor de uno de los goles del choque fue preguntado por las declaraciones de Pau Navarro y fue claro: "Creo que esto es fútbol. Al final hay que jugarlo. No sé si es la primera vez que le pasa. Esto es fútbol y esto es así".

Además, se mostró "muy contento" por haber marcado y dijo que el Getafe mereció la victoria: "Hacía tiempo que no ganábamos en casa y ahora a disfrutar".

Por último, reconoció que el Getafe tuvo que esforzarse para aguantar el resultado en el último cuarto de hora: "Tras el gol del Villarreal tratamos de no meternos atrás. El gol nos pegó un poco y tratamos de seguir para delante. Y se consiguió el resultado". EFE

EFE

