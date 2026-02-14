Rescatan a cuatro personas que llevaban seis días aisladas por la crecida del Guadiana

Mérida, 14 feb (EFE).- Un equipo acuático de Cruz Roja Extremadura ha rescatado este sábado a cuatro personas que llevaban seis días aisladas cerca de La Garrovilla (Badajoz) por la crecida del rio Guadiana.

Según ha informado Cruz Roja a EFE, hasta esta misma mañana no les ha entrado el aviso para la intervención.

Las familias, que vivían en dos viviendas situadas en sendas parcelas, estaban en la planta alta de las casas.

En la actuación, en la que también ha participado la Guardia Civil, también se ha rescatado a dos mascotas. EFE