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Nuggets y Pacers jugarán en México partido de temporada regular de la NBA

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México, 16 abr (EFE).- Denver Nuggets e Indiana Pacers jugarán en Ciudad de México el 7 de noviembre un partido de la temporada regular de la NBA, informó este jueves la Liga.

"Ser sede del partido número 35 en este país refleja la profunda relación de la NBA con México y el papel que este evento desempeña al acercar el juego global a los aficionados a nivel local, en toda América Latina y en el mundo", afirmó Raúl Zárraga, vicepresidente sénior de la NBA Latinoamérica.

Se trata del partido número 35 de una tradición que comenzó en 1992.

Será la segunda ocasión que Denver Nuggets jugará en territorio mexicano. En 2006 se enfrentó con Golden State Warriors en Monterrey (Nuevo León).

Para Indiana Pacers será su primera experiencia en México.

Mel Raines, presidenta del club que tiene como una de sus figuras a Tyrese Haliburton, y al campeón de la NBA en 2019 y cuatro veces All-Star, Pascal Siakam, celebró la posibilidad de jugar fuera del país.

"Estamos muy entusiasmados de llevar el baloncesto de los Indiana Pacers a la Ciudad de México. Es una gran oportunidad para celebrar nuestra creciente base de aficionados en Mexico y en toda América Latina y conectar a nuestros aficionados locales y globales", dijo Raines.

Kevin Demoff, presidente de operaciones de los Nuggets, campeón de la NBA en 2023, también destacó la importancia del anuncio oficial.

"Estamos encantados de que los Nuggets hayan sido elegidos para participar en el Mexico City Game la próxima temporada. Como un equipo liderado por dos grandes estrellas nacidas fuera de Estados Unidos, es un honor para nosotros poder mostrar nuestro baloncesto a los aficionados de la NBA en todo el mundo", dijo. EFE

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