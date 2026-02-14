Espana agencias

Las fuertes rachas de viento llegan a 120 km/ en Castellón y en Valencia

Guardar

Valencia, 14 feb (EFE).- Las fuertes rachas de viento que se registran este sábado en la Comunidad Valenciana, donde están activas la alerta roja y naranja, han llegado a 121 kilómetros por hora en Fredes (Castellón) y a 100 km/ en Bétera (Valencia).

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sigue soplando el viento con rachas muy fuertes, localmente huracanadas en Castellón, y continuará así toda la tarde de este sábado, pero tenderá a amainar durante la madrugada.

Hasta las 18 horas, las rachas en la provincia de Castellón han alcanzado los 121 km/h en Fredes, los 118 en Bejís, los 117 en el Aeropuerto de Castellón, los 108 en Morella, los 102 en Atzeneta del Maestrat y Vilafranca, y los 95 en Torreblanca.

En la provincia de Valencia, el Aeropuerto de Valencia ha contabilizado 102 km/h, Bétera 100 y Llíria 98; mientras que en Alicante en las últimas cuatro horas han alcanzado los 78 km/h en el Aeropuerto de Alicante-Elche, 71 en Orihuela y 70 en Villena.

Los bomberos han atendido hasta un centenar de servicios en Castellón de la Plana y 69 en la provincia; en la provincia de Valencia han sido más de cien actuaciones desde las 14 horas y 21 en la ciudad; y en Alicante han atendido 62 servicios en toda la provincia y 75 en la capital.

En el teléfono de emergencias 112 se han gestionado desde las dos de la tarde 233 incidentes en Valencia, 136 en Castellón y 64 en Alicante. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

CCOO advierte de que la batalla judicial entre Indra y General Dynamics pone en riesgo 10.000 empleos

El conflicto entre empresas de defensa podría provocar la pérdida de miles de puestos, obstaculizar proyectos clave del sector y anular inversiones estatales, según sindicatos, que piden una solución rápida para evitar daños irreparables a la industria nacional

CCOO advierte de que la

Francia, con Italia, Bélgica y Turquía, en el Grupo 1

Infobae

Alemania, con Países Bajos, Serbia y Grecia, en el Grupo 2

Infobae

Urdiales, Aguado y 'El Mene', una oreja en Ciudad Rodrigo (Salamanca); Talavante, de vacío

Infobae

Máxima alerta en San Esteban de Gormaz (Soria) por un nuevo pico de crecida del Duero

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres cosas que debes saber

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

ECONOMÍA

El libre comercio de Sánchez

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa