Las fuertes rachas de viento llegan a 120 km/ en Castellón y en Valencia

Valencia, 14 feb (EFE).- Las fuertes rachas de viento que se registran este sábado en la Comunidad Valenciana, donde están activas la alerta roja y naranja, han llegado a 121 kilómetros por hora en Fredes (Castellón) y a 100 km/ en Bétera (Valencia).

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sigue soplando el viento con rachas muy fuertes, localmente huracanadas en Castellón, y continuará así toda la tarde de este sábado, pero tenderá a amainar durante la madrugada.

Hasta las 18 horas, las rachas en la provincia de Castellón han alcanzado los 121 km/h en Fredes, los 118 en Bejís, los 117 en el Aeropuerto de Castellón, los 108 en Morella, los 102 en Atzeneta del Maestrat y Vilafranca, y los 95 en Torreblanca.

En la provincia de Valencia, el Aeropuerto de Valencia ha contabilizado 102 km/h, Bétera 100 y Llíria 98; mientras que en Alicante en las últimas cuatro horas han alcanzado los 78 km/h en el Aeropuerto de Alicante-Elche, 71 en Orihuela y 70 en Villena.

Los bomberos han atendido hasta un centenar de servicios en Castellón de la Plana y 69 en la provincia; en la provincia de Valencia han sido más de cien actuaciones desde las 14 horas y 21 en la ciudad; y en Alicante han atendido 62 servicios en toda la provincia y 75 en la capital.

En el teléfono de emergencias 112 se han gestionado desde las dos de la tarde 233 incidentes en Valencia, 136 en Castellón y 64 en Alicante. EFE