Espana agencias

Domen Prevc: "Mi segundo salto es un salto con el que había soñado"

Guardar

Solda (Italia), 14 feb (EFE).- El esloveno Domen Prevc, flamante campeón olímpico de saltos de esquí nórdico desde el trampolín largo, manifestó. tras anotarse la prueba de esa disciplina de los Juegos de Milán Cortina d'Ampezzo (Italia) que se disputó este sábado en Predazzo, que "era el único que no esperaba este oro", pero que "ahora mismo" es "muy feliz", sobre todo después de haber completado un segundo intento "con el que había soñado".

Prevc, de 26 años, sexto en el trampolín normal, se había resarcido, en parte, al ganar, junto a su hermana Nika -asimismo gran dominadora del circuito femenino- a Anze Lanisek y a Nika Vodan el oro la prueba por equipos mixtos; pero al fin respira tranquilo al haberse proclamado campeón olímpico individual en el trampolín 'principal'.

"Me da la impresión de que era yo el único que no daba por hecho que esta medalla de oro iba a ser mía", manifestó Domen, ganador, a principios de enero, del Cuatro Trampolines -en los que emuló, diez años después, a su hermano Peter, convirtiéndose en la primera pareja de hermanos en ganar el prestigioso torneo navideño a lo largo de sus 74 ediciones- y líder destacado de la Copa del Mundo, en la que cuenta, tras sus dos victorias en Willingen (Alemania), once triunfos esta temporada.

"Sabía que iba a ser una dura lucha, pero la meteorología estuvo de mi lado; ya que casi no tuve viento de cola", explicó Prevc, que la pasada campaña batió el récord mundial al saltar 254,5 metros en el trampolín gigante de Planica (Eslovenia), poco después de ganar dos oros en los Mundiales de Trondheim (Noruega).

"Hice dos saltos buenos. El primero estuvo bien; pero el segundo salto fue un salto con el que he soñado", explicó el astro esloveno, que hace tres fines de semana se proclamó campeón del mundo de vuelo, en Oberstdorf (Alemania) y que lidera la general de la Copa del Mundo nada menos que con 625 puntos de ventaja sobre otra estrella, el japonés Ryoyu Kobayashi, que este sábado acabó sexto en Predazzo.

"Simplemente, quería disfrutarlo. Lo he conseguido y ahora estoy muy feliz", manifestó Prevc tras su sensacional victoria en el trampolín largo de Predazzo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Siguen 3.065 desalojados mientras una nueva borrasca vuelve a poner en alerta a Andalucía

Infobae

El Rayo-Atlético de este domingo se disputará en Butarque

Infobae

Arturo Ruiz dice que el Covirán Granada está “muy cerca de ganar”

Infobae

Lakovic: “Lo de Miquel Salvó parece una lesión grave”

Infobae

Coudet admite que el Alavés estuvo "impreciso con uno más"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres cosas que debes saber

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

Pedro Sánchez sostiene que “el rearme nuclear no es la senda a seguir” para frenar la “amenaza real de Putin”

Muere Ángela Murillo, la primera mujer en presidir una sección de la Audiencia Nacional y una de las figuras más relevantes en la lucha contra ETA

ECONOMÍA

El libre comercio de Sánchez

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

Dos personas mueren cada día en España mientras trabajan: las “industrias extractivas” son las que más accidentes laborales sufren

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa