Corberán: “Es una posibilidad que se acuda al mercado por Foulquier”

Paterna (Valencia), 14 feb (EFE).- El técnico del Valencia, Carlos Corberán, expresó este sábado que “es una posibilidad” que el Valencia acuda al mercado de laterales derechos libres para suplir la baja de Dimitri Foulquier, recién operado de la rodilla.

“La operación va a conllevar cuatro meses o más de recuperación. Así que es una posibilidad acudir al mercado, teniendo en cuenta las particularidades del mercado”, dijo el entrenador en la previa del partido de este domingo ante el Levante.

Para ello, el club deberá dar de baja a Foulquier, como ya hizo con Mouctar Diakhaby, al demostrar que es una baja de larga duración. Con Foulquier fuera lo que resta de temporada, Rubo Iranzo con un esguince y Thierry con molestias, el equipo valencianista no tiene laterales derechos disponibles en la actualidad.

“El mínimo de jugadores que un equipo debe tener es dos por posición y, si hay versatilidad, ayuda, porque en el fútbol siempre tienes que afrontar momentos de dificultad y presiones. El ejemplo es lo que nos ha sucedido con el lateral derecho, hemos perdido tres jugadores a la vez. El mínimo son dos jugadores y un grupo de jugadores del filial que complementen”, explicó. EFE

