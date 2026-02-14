Bendodo cree "miserables" y "cobardes" las declaraciones de López sobre Lambán: "Hasta ese punto llega el sanchismo"

En su intervención ante el Consejo de Alcaldes del Partido Popular celebrado en Málaga, Elías Bendodo puso en duda la ética del Gobierno central tras el régimen de semilibertad otorgado al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', condenado a 400 años por la muerte de 20 personas, entre ellas el socialista Eduardo Madina. Según informó el medio, Bendodo vinculó esta excarcelación a intereses políticos del presidente Pedro Sánchez, acusando al Ejecutivo de utilizar la situación penitenciaria de etarras a cambio de sostener la legislatura. Además, criticó que el Partido Socialista, que en 2008 celebró la detención de 'Txeroki', ahora facilitara su puesta en libertad gracias a la gestión de la Consejería vasca controlada por el PSOE.

Poco antes, Bendodo había señalado las declaraciones del ministro Óscar López sobre el fallecido Javier Lambán, expresidente de Aragón, consideradas según recogió la agencia como "una muestra de hasta dónde ha llegado el sanchismo". De acuerdo con las palabras recogidas por el medio, Bendodo declaró no haber presenciado en su carrera política afirmaciones "tan miserables, tan cobardes y tan desafortunadas" hacia un compañero de partido ya fallecido. El dirigente nacional del PP caracterizó este hecho como un ejemplo de la instrumentalización política de personas fallecidas con fines electorales y preguntó retóricamente "qué se puede esperar de un partido en el Gobierno que usa a los que han muerto para culparlos de sus derrotas electorales".

En relación a la política penitenciaria, la agencia reportó que Bendodo asoció la concesión de beneficios a presos condenados por terrorismo a intereses presupuestarios del Gobierno central y recordó el historial de 'Txeroki' tanto en cuanto a víctimas como a sus conexiones con el propio Partido Socialista. Reiteró que fue el PSOE quien felicitó la detención del exjefe de ETA y ahora, bajo la administración de Sánchez, favoreció su salida de prisión.

Bendodo también abordó las últimas medidas y declaraciones del Ejecutivo en materia de sanidad, censurando según detalló la agencia la intención de aprobar una ley para restringir el uso de la sanidad privada. En este sentido, señaló como contradictorias las acciones de la ministra Mónica García —a quien denominó como "ministra de Sumar o de restar"—, dado que firmó un contrato con la sanidad privada para servicios de psiquiatría en Ceuta, mientras defendía una normativa restrictiva respecto a la colaboración público-privada en sanidad. El vicesecretario popular añadió que el Gobierno apenas posee competencias directas en sanidad, limitadas a Ceuta y Melilla.

Por otra parte, Bendodo se refirió a la vicepresidenta primera María Jesús Montero, criticando lo que calificó como incongruencias en su política sanitaria. Sostuvo que, durante su etapa como consejera en Andalucía, Montero firmó acuerdos por valor de 500 millones de euros con la sanidad privada, aunque dejó deudas impagadas que afrontó el primer Ejecutivo del cambio en esa comunidad. Así, catalogó como una incongruencia que el Gobierno central impulse ahora una ley contra la sanidad privada señalando la actuación pasada de Montero.

En el ámbito de la vivienda, Bendodo arremetió contra las promesas incumplidas del Ejecutivo. Según reportó el medio, afirmó que el problema de la vivienda ha escalado hasta convertirse en la principal preocupación ciudadana, cuando años atrás ocupaba una posición muy inferior. El dirigente del PP calificó las promesas de construcción de nuevas viviendas como un "fraude", acusando al Gobierno de traicionar la esperanza y expectativas de los jóvenes. Mencionó casos mediáticos como los de Koldo García, José Luis Ábalos, familiares del presidente y presuntos casos de corrupción, pero enfatizó que la cuestión de la vivienda representa el engaño más grave del actual Ejecutivo.

La gestión ferroviaria también fue mencionada, con Bendodo subrayando la pérdida de confianza en Renfe y la incertidumbre respecto a la conexión ferroviaria entre Málaga y Madrid. Según sus declaraciones recogidas por el medio, la percepción de inseguridad limita el uso de los trenes y la empresa, considerada hasta hace poco como referente de fiabilidad, atraviesa una crisis de imagen.

En el plano político, el vicesecretario del PP sostuvo que Pedro Sánchez permanece en el Gobierno únicamente por un ejercicio de resistencia y no de gestión proactiva. Señaló que el presidente defiende intereses personales y partidistas, incluyendo situaciones que afectan a su familia y a supuestos episodios de corrupción, según recogió la agencia. Bendodo opinó que la verdadera gestión del país la llevan a cabo los alcaldes, presidentes de diputaciones y de comunidades autónomas, y no el Ejecutivo nacional.

En su análisis sobre la relación entre el Gobierno central y los gobiernos locales, el dirigente popular indicó que el Gabinete presidido por Sánchez discrimina a los municipios donde gobierna el PP, intensificando ese trato a medida que aumenta la presencia popular en el ámbito local. Contrastó esta actitud con la filosofía del PP, a la que definió como centrada en la gestión efectiva y la cercanía a las preocupaciones ciudadanas, una característica que, según él, se refleja en la administración municipal andaluza.

Durante su intervención, Bendodo defendió que el cambio político liderado por Alberto Núñez Feijóo resulta imparable y necesario para España. Según la cobertura del medio, instó a sus correligionarios a continuar ejerciendo presión desde el municipalismo, especialmente en Andalucía y Málaga, para lograr, en sus palabras, "un gobierno decente y que gestione bien las cosas".

El acto celebrado en Málaga formó parte de la estrategia del Partido Popular para consolidar su postura frente a la administración socialista, identificando diferentes áreas de crítica, entre ellas la política penitenciaria para presos de ETA, la política de vivienda y la gestión de la sanidad pública y privada. De acuerdo con el medio, Bendodo articuló sus intervenciones engarzando ejemplos de política local y nacional e incidiendo en la necesidad de un relevo en la Moncloa.