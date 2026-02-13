Espana agencias

La diputada Tesh Sidi pide a Meta que actúe ante las amenazas recibidas por Instagram

Madrid, 13 feb (EFE).- La diputada de Más Madrid Tesh Sidi, que pertenece al grupo Sumar en el Congreso, ha denunciado ante la policía amenazas de muerte y mensajes racistas y de odio recibidos en su cuenta de Instagram, y ha informado a EFE de que pedirá a Meta que actúe ante casos como estos en una reunión que mantendrá con responsables de la empresa a la que pertenece la red social.

"Quiero derivar la responsabilidad a Meta", ha dicho en declaraciones a EFE.

La diputada denunció el jueves en la comisaría de la Policía Nacional en el Congreso los más de 2.000 mensajes de odio que recibió en su cuenta de la red social Instagram por parte de perfiles de usuarios reconocidos y acreditados, muchos de ellos con amenazas de muerte, en respuesta a una publicación que hizo el miércoles.

En esta publicación, Sidi reaccionaba a un mensaje de un usuario que decía que "hay más probabilidad que te robe un inmigrante a que te robe un español", respondiendo en tono irónico que se encargarán de que solo le roben españoles.

Según ha explicado la diputada a EFE este viernes, la gravedad de los mensajes recibidos le hizo denunciar el caso ante la policía y tiene la intención de ampliar ahora esta denuncia, al seguir recibiendo más mensajes de ese tipo.

Sidi ha animado a denunciar ante la Policía este tipo de mensajes, pero ha puesto el foco también en la responsabilidad de Meta.

Por ello, quiere aprovechar una reunión que tiene prevista con responsables de la empresa tecnológica, en la que hablarán sobre la ley de servicios digitales, para pedir más controles que eviten este tipo de mensajes y suspender estas cuentas. EFE

