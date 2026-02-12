Espana agencias

Vox propone dar un giro de 180 grados a la política española "del socialismo rojo" y "del socialismo azul"

José María Figaredo, portavoz económico de Vox en el Congreso, criticó duramente las políticas de los principales partidos y advirtió sobre los riesgos del socialismo, llamando a transformar radicalmente el rumbo institucional durante un acto en León

Durante un acto celebrado en Cubillos del Sil (León) y coincidiendo con la voladura de las chimeneas de la central térmica de Compostilla II, José María Figaredo, portavoz nacional de Economía y Energía de Vox y diputado en el Congreso, afirmó la necesidad de modificar de manera radical la trayectoria actual de las instituciones políticas españolas. Según informó el medio, Figaredo enfatizó que el país requiere un cambio completo en la agenda política, tanto respecto a lo que denominó “socialismo rojo” como “socialismo azul”.

De acuerdo con lo que publicó la fuente, el diputado subrayó que no debe depositarse confianza alguna en la “disidencia controlada” y que no existe forma alguna de socialismo que aporte beneficios a la sociedad española. Figaredo vinculó el socialismo con la generación de dependencia entre los ciudadanos afirmando: “El socialismo solo trae la ruina a España y a los españoles. Busca crear españoles dependientes”. Estas declaraciones surgieron en el contexto de preguntas sobre los recientes comentarios del expresidente Felipe González, quien había señalado una ausencia de autocrítica en el Partido Socialista tras las derrotas electorales en Aragón.

En sus intervenciones, Figaredo recalcó que, desde su perspectiva, resulta prioritario combatir no solo al socialismo característico del PSOE, al que denominó “rojo”, sino también el que asocia con el Partido Popular, identificado como “azul”. Según consignó el medio, el representante de Vox insistió en que no debe creerse “nada” de las manifestaciones hechas por portavoces socialistas y exhortó a combatir lo que denominó “sus mentiras”. Figaredo afirmó que el único camino es dar “un giro de 180 grados a la política española”.

Figaredo estuvo acompañado en el acto por Carlos Pollán, quien concurre como candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. La localización y el contexto del evento adquirieron una significación especial, dado que se realizó simultáneamente con el derribo de las infraestructuras de Compostilla II, símbolo de un pasado industrial en declive, lo cual sirvió de fondo para las reflexiones y críticas del portavoz económico acerca de la política energética e industrial.

Durante las declaraciones recogidas por el medio, Figaredo hizo mención específica a las recientes derrotas del PSOE en territorio aragonés y las valoraciones al respecto emitidas por González, utilizando esa coyuntura como ejemplo del rumbo que, a su juicio, no debe seguir la política española. Para el diputado de Vox, la conclusión es inequívoca: urge confrontar el socialismo bajo cualquiera de sus formas y redefinir el rumbo institucional del país.

