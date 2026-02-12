Temas del día de EFE España del viernes 13 de febrero de 2026

POLÍTICA PARTIDOS

Madrid - Los líderes de los partidos nacionales preparan sus estrategias ante la precampaña de las elecciones en Castilla y León, tras los comicios ya celebrados en Extremadura y Aragón.

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística publica el detalle del índice de precios de consumos (IPC) del mes de enero, tras avanzar que la inflación se moderó al 2,4 por ciento interanual, cinco décimas inferior la registrada en diciembre, por la menor subida de la electricidad.

TOMÁS Y VALIENTE

Madrid - Los reyes presiden el homenaje al expresidente de Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, donde fue asesinado hace 30 años por la organización terrorista ETA.

SINIESTRALIDAD LABORAL

Madrid - El Ministerio de Trabajo publica los datos de siniestralidad laboral a cierre de 2025, después de que entre enero y noviembre fallecieran 686 trabajadores durante la jornada laboral o en los desplazamientos al trabajo, 55 personas menos que en el mismo periodo de 2024.

TIEMPO BORRASCA

Madrid - La borrasca Oriana y sus frentes asociados barren la península ibérica y Baleares mientras una nueva masa húmeda de aire polar penetra por el norte, por lo que las temperaturas descienden este viernes de manera generalizada, con nuevas precipitaciones de importancia y rachas muy fuertes de viento en la mayor parte del territorio, especialmente en los litorales.

CONTROL ARMAS

Madrid - La Guardia Civil ha puesto en marcha una campaña de inspección de las casi 19.000 armas detonadoras (actualmente llamadas de alarma y señales) con la que se adelanta a las medidas que estudia la Unión Europea para dificultar su transformación en armas reales, como está ocurriendo en los países de los Balcanes. Sagrario Ortega

EDUCACIÓN IA

Santander - La inteligencia artificial ha llegado también a la parte administrativa de la docencia como aliada que alivie la creciente carga burocrática que tienen que asumir profesores y maestros ante las legislaciones nacional y autonómicas. Francisco Bustamante

VULCANOLOGÍA TEIDE

Santa Cruz de Tenerife - El director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, Itahiza Domínguez, advierte de que las señales anómalas que desde hace diez años viene percibiendo la comunidad científica en Las Cañadas del Teide "dicen a gritos" que Tenerife es una isla volcánicamente activa. Jorge Morales

PREMIOS GOYA

Barcelona - La actriz Alba Flores participa de un coloquio con internas de la prisión de Wad-Ras tras la proyección de la película documental nominada a los Goya 'Flores para Antonio', en el que la intérprete se embarca en un emotivo viaje para reconciliarse con la memoria de su padre, Antonio Flores, que falleció a los 33 años, dos semanas después de la muerte de su madre, Lola Flores. Teresa Cànovas

SAN VALENTÍN ARTE

Madrid - El Museo del Prado está lleno de amor. Con motivo de la celebración del día de San Valentín, un recorrido por la pinacoteca revela cuadros de todas las épocas que cantan al amor poético y lujurioso de los dioses, a la felicidad conyugal y también al desgarro y sufrimiento que provocan los amores frustrados. Cristina Lladó

SAN VALENTÍN CONSUMO

Madrid- Para muchos ciudadanos los planes gastronómicos y de ocio de este fin de semana estarán marcados por la celebración de San Valentín, una cita con el amor que se adapta a todos los gustos con planes como menús especiales en restaurantes y escapadas al rural, acompañado de los habituales: flores y bombones.

DÍA RADIO

Madrid - En su Día Mundial, la radio celebra su buena salud. Cerró 2025 con 24,4 millones de oyentes diarios en España de lunes a viernes y una media de unos 96 minutos de escucha por persona, según el último Estudio General de Medios, pero la pregunta ahora es qué parte del consumo radiofónico pertenece ya al territorio del pódcast. La respuesta la tienen los expertos consultados por EFE.

CARNAVAL CÁDIZ

Cádiz - Unos peculiares Stephen Hawking, de 'Una chirigota en teoría'; una comunidad amish en "Los amish del mono. Fuimos a por piononos (La decepción)'; unos cárdenales reunidos en cónclave en "Los que van a coger papas"; y los saeteros de 'Ssshhhhh!!! compiten en la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de Cádiz.

CARNAVAL LAS PALMAS

Las Palmas de Gran Canaria - Diez candidatas, entre ellas una mujer trans, optan a reinar en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2026, en una gala dedicada este año a Las Vegas y en la que los diseñadores de la ciudad lucen sus creaciones más atrevidas.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:30h.- Madrid.- TOMÁS Y VALIENTE.- Los reyes visitan la exposición 'In Memoriam Tomás y Valiente 1996-2026' y asisten al acto de homenaje con motivo del asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, por la organización terrorista ETA. Facultad de Derecho. Universidad Autónoma. C/ Kelsen, 1. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

10:45h.- Madrid.- GOBIERNO BOLAÑOS.- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios antes de reunirse con la presidenta de Patrimonio Nacional. Galería de las Colecciones Reales. Calle Bailén. (Texto)

12:00h.- Salamanca.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa por primera vez en la precampaña de las autonómicas de Castilla y León con un acto en Salamanca junto al candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:45h.- Madrid.- PARTIDOS IZQUIERDA.- El exministro Alberto Garzón y la exalcaldesa Ada Colau participan en el Foro social más allá del crecimiento, jornadas impulsadas por organizaciones de la sociedad civil que plantean trabajar por una "transición ecosocial" justa. Edificio de Biología, Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. (Texto)

18:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, clausuran un acto de Nuevas Generaciones en Barcelona. C/ Roger de Llúria, 71. (Texto)

18:30h.- Sevilla.- PARTIDOS POR ANDALUCÍA.- La coalición Por Andalucía presenta la candidatura de Antonio Maíllo a la presidencia de la Junta. Teatro Salvador Távora. (Texto) (Foto)

19:00h.- Pamplona.- PARTIDOS UPN.- UPN reúne a su Consejo Político a elegir al que será su candidato a las elecciones forales de 2027. (Texto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA INFLACIÓN.- El INE publica el Índice de Precios de Consumo (IPC) de enero, con datos por comunidades autónomas y provincias. (Texto)

09:00h.- Vitoria.- TUBOS REUNIDOS.- Reunión del Gobierno vasco y la Diputación de Álava con el comité de empresa de Tubos Reunidos tras el anuncio del ERE. A las 9 concentración de la plantilla en Lakua Lakua. (Texto) (Foto)

09:30h.- Alfara del Patriarca (Valencia).- UE MERCOSUR.- El vicepresidente del Parlamento Europeo Esteban González Pons (PP) y la eurodiputada y economista Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE) participan en un dialogo sobre Mercosur. Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera, c/ Assegadors, 2.

09:30h.- Villaverde del Río (Sevilla).- TIEMPO BORRASCA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita las zonas afectadas por el temporal.

10:30h.- Montblanc (Tarragona).- CATALUÑA INDUSTRIA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se reúne con el comité de empresa de DS Smith y visita (12:30) la empresa AMES. A las 11:45 atiende a los medios de comunicación.

12:00h.- Sevilla.- TIEMPO BORRASCA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias. Tras la reunión el ministro ofrecerá una rueda de prensa Delegación del Gobierno. Plaza de España. Antes (9:30) visita la zona afectada por las recientes inundaciones en Villaverde del Río (Sevilla). (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Murcia.- SUCESOS MURCIA.- Pasa a disposición judicial el hombre detenido por retener durante dos años a una mujer en una vivienda y agredirla sexualmente. Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1. (Texto) (Foto)

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana toma declaración como testigo al entonces director de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise), Raúl Quílez, actual director general de Innovación en Emergencias de la Generalitat. Juzgados. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO ASESINATO.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa celebrando el juicio a tres hombres acusados de asesinar a tiros a un joven de 19 años y de intentar matar a otros dos tras una pelea en Alcorcón en 2022. C/ Santiago de Compostela, 96. (Texto)

12:30h.- Madrid.- VIOLENCIA SEXUAL.- El juez que investiga la violación de una menor en un parque del distrito madrileño de Hortaleza en agosto de 2025 toma testimonio a la víctima. Juzgados de Plaza de Castilla (Texto)

12:30h.- Viso del Marqués (Ciudad Real).- ALVARO BAZÁN.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside los actos con motivo de la celebración del V Centenario del nacimiento de Don Álvaro de Bazán, con imposición de recompensas, en el Palacio del Marqués de Santa Cruz.

SOCIEDAD

07:00h.- Madrid.- VIVIENDA DESAHUCIO.- El Sindicato de Inquilinas convoca una concentración para tratar de paralizar el desahucio de Mariano de su vivienda en el barrio de Embajadores, tras tres intentos anteriores. Calle Carnero, 1.

10:00h.- Madrid.- SALUD OBESIDAD.- Jornada 'Hacia una estrategia nacional en obesidad y sobrepeso: de la evidencia científica a los consensos sanitarios', organizada por Novo Nordisk, la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). Sala Manuel Giménez Abad del Senado.

10:00h.- Madrid.- SALUD MENTAL.- El Congreso de los Diputados acoge una sesión sobre terapias asistidas con psicodélicos para el abordaje de trastornos mentales, organizado por la Sociedad Española de Medicina Psicodélica (SEMPsi). Sala Ernest Lluch. Congreso de los Diputados.

10:00h.- Illescas (Toledo).- FORMACIÓN PROFESIONAL.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, atiende a los medios antes de visitar el Centro Integrado de Formación Profesional 'Condestable Álvaro de Luna'. (Carretera Ugena s/n). (Texto) (Foto)

10:30h.- Cádiz.- TIEMPO BORRASCA.- La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visita el municipio de Zahara de la Sierra (Cádiz), en la sierra de Grazalema, para conocer los daños causados por los últimos temporales. Posteriormente, se reunirá con vecinos de Grazalema reubicados en Zahara de la Sierra y con vecinos de Zahara también afectados por las inundaciones. Tras la reunión (11:00 h.), atiende a los medios de comunicación. Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- CONDECORACIÓN CIENCIA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el acto de entrega de la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a la divulgadora Noah Higón, en el Complejo de la Moncloa.

11:00h.- Madrid.- CÁNCER INFANTIL.- La Federación Española de Familias de Cáncer Infantil celebra el acto 'Cuidar en casa es un derecho: Por unos Cuidados Paliativos Pediátricos a Domicilio'. Inaugura la ministra de Sanidad, Mónica García. Sala Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad Paseo del Prado, 18-20.

11:00h.- San Sebastián.- CRISIS VIVIENDA.- Rueda de prensa de Stop Desahucios Gipuzkoa en la que presentarán la situación de ocho familias vulnerables con demandas de desahucio en municipios tensionados como San Sebastián, Irun, Errenteria y Lasarte. Boulevard. (Texto)

11:00h.- Pamplona.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Sáiz, interviene en la presentación del 'Informe sobre la realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas', elaborado por el Consejo Económico y Social. Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte.

11:00h.- El Escorial (Madrid).- TRANSFORMACIÓN DIGITAL.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ÓScar López, visita el Centro de Proceso de Datos, en el Complejo de la Policía Nacional en El Escorial (Madrid). A su llegada, atiende a los medios de comunicación.

11:00h.- Benlloc (Castellón).- C.VALENCIANA INNOVACIÓN.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, visita la empresa Arkadia Space, en el Aeropuerto de Castellón.

11:30h.- Madrid.- DÍA DESAYUNO.- Acto por el Día Nacional del Desayuno organizado por la Fundación Española de la Nutrición. CEIP Estados Unidos de América. Paseo Comandante Fortea, 71.

12:00h.- Madrid.- GOBIERNO UNIVERSIDADES.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con decanos y responsables de Escuelas de Políticas Públicas de universidades extranjeras, en el Complejo de la Moncloa.

11:30h.- Valladolid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, mantiene una reunión con la jefa de la Unidad de Coordinación contra la violencia sobre la mujer de Castilla y León. Posteriormente (12:30 h.), atiende a los medios de comunicación. Delegación del Gobierno de Castilla y León. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Cáceres.- VIOLENCIA VICARIA.- Declaraciones de María Bestar, la directora del largometraje-documental 'No estás loca. La verdad de la Violencia Vicaria', que se proyecta posteriormente (19:30 horas) y al que sigue un debate, organizado por la Asociación de Profesionales Mujeres Libres – Mujeres en Paz. Multicines

20:00h.- Cádiz.- CARNAVAL CÁDIZ.- Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de Cádiz (COAC). Gran Teatro Falla. (Texto) (Foto)

22:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- CARNAVAL LAS PALMAS.- El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria elige a la Reina de su 50 edición, en una fiesta inspirada este año a Las Vegas. Parque de Santa Catalina. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

Sevilla.- FLAMENCO CONCIERTOS.- El Teatro de la Maestranza acoge el concierto del guitarrista Vicente Amigo. Paseo de Cristóbal Colón, 22

9:00h.- Barcelona.- CULTURA CINE.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reúne con el presidente y con el director del Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente (SUNCINE), Claudio Lauria y Jaume Gil, en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

10:45h.- Boadilla del Monte.- RAPHAEL HOMENAJE.- Homenaje de Boadilla del Monte al cantante Raphael, vecino de la localidad desde hace más de 50 años, y que va a dar nombre al Auditorio Municipal. Auditorio Municipal. Calle Isabel de Farnesio, 16. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Barcelona.- PREMIOS GOYA.- La actriz Alba Flores participa de un coloquio con presas de la prisión de Wad-Ras en Barcelona tras proyectar la película nominada a los Goya 'Flores para Antonio'. Prisión Wad-Ras. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Barcelona.- ÓPERA LICEU.- El Liceu presenta la ópera 'La Gioconda' de Amilcare Ponchielli, que se estrenará el próximo 17 de febrero. Teatre del Liceu. (Texto) (Foto)

11:30h.- Barcelona.- MACBA EXPOSICIÓN.- El MACBA presenta la exposición 'Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad', una propuesta de los artistas de ascendencia palestina Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme. MACBA. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- PREMIO BIBLIOTECA BREVE.- La editorial Seix Barral da a conocer este jueves el fallo del Premio Biblioteca Breve. Gran Teatre del Liceu. (Texto) (Foto)

12:00h.- Benidorm (Alicante).- BENIDORM FEST.- Rueda de prensa de los finalistas de Benidorm Fest 2026 y sorteo del orden de actuación final. Mirador del Castillo. (Texto)

12:30h.- Madrid.- THYSSEN EXPOSICIÓN.- El Museo Thyssen-Bornemisza presenta la primera gran retrospectiva dedicada a Vilhelm Hammershøi (1864-1916), uno de los artistas daneses más destacados de finales del siglo XIX y principios del XX. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

18:00h.- Oviedo.- BIENAL PINTURA.- Inauguración de la Bienal Internacional de Pintura al pastel que se celebra en Oviedo hasta el 1 de marzo. Plaza de Trascorrales.

20:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- CARNAVAL TENERIFE.- Cabalgata anunciadora del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Plaza de la República Dominicana.

21:30h.- Valencia.- MÚSICA CONCIERTOS.- La banda Sexy Zebras actúa en el pabellón Roig Arena dentro de su gira 'El tour bravo'. Pabellón Roig Arena.

22:00h.- Las Palmas de Gran Canaria - CARNAVAL LAS PALMAS.- El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria elige a la Reina de su 50 edición, en una gala inspirada este año a Las Vegas. (Texto) (Foto)

